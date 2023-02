Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ultimo giorno della settimana e, anche per questa domenica 5 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni astrologiche della giornata, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, il cielo di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone dev’essere cauto in amore in attesa di Venere, la Vergine dopo una settimana pesante deve ristabilire un equilibrio

Leone, con la Luna nel segno, il vigore c’è, l’orgoglio anche e sai che a volte, per questioni di principio, riesci anche a rovinare un rapporto, perché non accetti compromessi e rese, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia non buttarti subito nei sogni: lascia che, se c’è un’avventura, viva l’immediato periodo, perché poi, dal 20 febbraio, avremo una Venere molto attiva e quindi quello che oggi ti sembra strano o poco chiaro, presto darà frutti migliori. Cambiamenti nel lavoro, per tua volontà, possono essercene.

Vergine, la prossima sarà una settimana importante che ti troverà forte e vincitore, ma questa passata, che per fortune si conclude oggi, è stata veramente tosta! – ammette l’Oroscopo di Paolo Fox – Quindi va amministrata al meglio, cercando anche un po’ di stabilità a livello relazionale, perché sappiamo che, nel corso degli ultimi giorni, questa Venere in opposizione non è che ha portato per forza insoddisfazione in amore, ma magari, proprio per questioni pratiche, le coppie o le persone innamorate si sono viste meno oppure, se sono state vicine, non hanno avuto tempo per fare quello che avrebbero voluto fare. C’è tempo per un recupero.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è forte in amore, lo Scorpione è un po’ nervoso

Bilancia, chi ti accusa oggi di essere superficiale o un po’ menefreghista non si ricorda di tutto quello che hai passato prima, soprattutto nell’ultimo anno em in particolare, dall’estate dell’anno scorso. È vero che sei una persona che ci tiene a una certa forma e a una certa immagine e che aiuti anche gli altri, ma se la vita diventa una fatica continua, è normale, ogni tanto, dire “basta, non voglio arrabbiarmi ogni giorno!”. Quindi hai fatto benissimo ad allontanare dosi di inquietudine e insoddisfazione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Hai molte recriminazioni da fare, vero, ma sei comunque forte in amore e, in questo periodo, anche molto più sereno, perché hai rivelato una verità nascosta.

Scorpione, c’è nervosismo e arriverai a questa sera un po’ stanco. Non fare il passo più lungo della gamba, anche se questo è un cielo che ti consente di fare di più e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che questa domenica riesca anche a regalarti un po’ di tranquillità in amore. Non prendertela, se con Acquario e Toro, ogni tanto, ci sono delle piccole problematiche. È un periodo in cui l’amore può darti di più, però tu sai che ogni situazione sentimentale che hai vissuto è stata determinata da una sorta di combattimento infinito, perché in fondo le provocazioni ti infastidiscono, ma ti piacciono e la cosa che ti intriga di più è proprio riuscire a importi. Una collaborazione cambierà entro pochi mesi.

