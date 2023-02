Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ultimo giorno della settimana e, anche per questa domenica 5 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni astrologiche della giornata, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, il cielo di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario in recupero, per il Capricorno bene i sentimenti ma più difficle il lavoro

Sagittario, finalmente una giornata di recupero e anche ieri eri un po’ più forte. Prima del 20, sarebbe il caso di non fare passi falsi, soprattutto se in amore e nelle relazioni c’è stato qualche problema. Risolvere tutte le contraddizioni della vita non è possibile, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, ma in questo periodo ti basterebbe solo percorrere una strada sgombra da incidenti di percorso che possono portare impazienza e fretta nel giudicare le situazioni. L’amore è quindi un po’ sotto osservazione, ma sul lavoro le idee non mancano.

Capricorno, muoviti con grande energia! Quella determinazione che tutti ti invidiano. Eh sì, sei un po’ invidiato, perché adesso sei riuscito a fare quello che desideravi. Un Capricorno motivato è molto più forte di tanti: perché non accetta compromessi, non è corruttibile e quindi, quando raggiunge una meta, è soddisfatto perché ce l’ha fatta con le sue mani. Nei rapporti con Toro e Pesci c’è qualcosa di più. Stanno per arrivare giornate coinvolgenti, dal punto di vista sentimentale, ma un po’ pesanti per quanto riguarda il lavoro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha la Luna storta, i Pesci tagliano i rami secchi

Acquario, qualche tensione nell’aria c’è, la Luna è opposta e allora già da ieri sera magari qualche Acquario ha dormito male. Bisogna curare di più anche l’aspetto fisico, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Gli interessi di questo periodo sono tanti e i soldi vanno amministrati con molta attenzione. Se sei solo, questa è una situazione astrologica che provoca incontri molto interessanti, da vivere per quello che sono. In questa giornata in particolare però, attenzione con Leone e Toro.

Pesci, questa è una situazione molto interessante: utile per parlare chiaro e ritrovare la voglia di amare. Solo nei rapporti con Vergine e Gemelli potrebbe nascere qualche piccolo conflitto. Non avrai difficoltà a eliminare dalla tua agenda tutti gli appuntamenti che non servono e a fare quasi piazza pulita di situazioni che non ti intrigano più. Questo cielo sarà comunque importante, l’Oroscopo di Paolo Fox dice anche provocatorio, perché ti permetterà di uscire fuori da una situazione piuttosto apatica e anche velata da troppe preoccupazioni, per guardare finalmente al futuro in maniera più ottimista. È quindi importante esprimere le sensazioni che provi in maniera libera.

