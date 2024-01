Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 gennaio 2024/ Il Leone si consoli con l’amore e la Bilancia riveda i rapporti

Oroscopo Paolo Fox: i primi mesi dell’anno non sono top per il Leone, la Vergine fa da sé

Leone, vincere una sfida è importante, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che i primi mesi del 2024 potrebbero non essere così interessanti o magari propongono cose che saranno gestibili solo da fine maggio in poi. Non bisogna perdersi d’animo, ma non è comunque da te. Questo mese di gennaio andrebbe basato un po’ di più sull’amore, rispetto a tutto il resto.

Vergine, la fatica è tanta. Di recente, ti sei reso conto che “chi fa da sé fa per tre”, perché tutte le volte che hai cercato un aiuto non l’hai ottenuto e invece quando fai le cose per conto tuo, ti senti meglio. La Vergine è un segno amante della privacy, però i cuori solitari non dovrebbero aspettare troppo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere dissonante parla di alcune reticenze nei rapporti di lunga data.

Bilancia, devi valutare bene chi hai intorno e forse una volontà di rivalsa è in corso. L’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che ci siano delle situazioni particolari in casa: ultimamente ti sei dato molto da fare per risolvere i problemi di tutti quelli che hai intorno, mentre evidentemente hai ricevuto poco in cambio. Forse la tua sensibilità è estrema? Una gestione migliore della propria emotività potrebbe essere importante.

Scorpione, Venere è uscita dal segno e a dicembre dovrebbe aver portato qualche emozione in più. Assieme a Cancro, Capricorno e Sagittario, sei tra i più forti dello zodiaco e il weekend aiuta! Oltre a sensazioni speciali che ti attendono nei prossimi mesi. Lo Scorpione attualmente non solo ha bisogno d’amore, ma anche di qualche conferma lavorativa. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che quest’opposizione di Giove non porta scompiglio a tutti, però qualche dubbio sì: alcuni programmi sono stati chiusi e altre situazioni andranno viste in un’ottica diversa.

