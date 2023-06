Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2023/ Venere apre ai sentimenti di Ariete e Gemelli

Una nuova settimana ricca di eventi planetari viene inaugurata, sulle frequenze di Radio LatteMiele, dall’Oroscopo di Paolo Fox per questa giornata di lunedì 5 giugno 2023, con la Luna che sta andando in Capricorno e terminerà la sua corsa, domenica 11, tra Pesci e Ariete. La vera novità di oggi è l’ingresso di Venere in Leone, mentre il fine settimana vedrà Mercurio entrare in Gemelli, domenica. Di seguito, le anticipazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’amore vola per l’Ariete, il Toro potrebbe discutere

Ariete, non sono solo le storie d’amore a potenziarsi, ma addirittura in questo periodo c’è chi si libera da un peso. Ci sono ancora spese e bisogna mettere in ordine questioni inerenti la casa, in particolare se ci sono problemi riguardanti proprietà, lasciti oppure qualche guasto recente. Non fare azioni spericolate con i soldi. Molto importante recuperare l’amore e i nuovi incontri sono favoriti, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, non diciamo che questo sia un periodo di ripensamento a livello sentimentale, però bisogna capire di che cosa hai bisogno nella tua vita: se una persona non è del tutto affine alle tue esigenze, adesso potresti discuterci, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Diverso il discorso per quanto riguarda il lavoro: questo Giove continua a essere nel segno e porta incarichi, magari un po’ troppo faticosi. Ci sono questioni burocratiche da mettere a posto.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli possono fare nuove conoscenze, il Cancro ritrova una bellla passione

Gemelli, il Sole è già nel tuo segno, Mercurio arriva domenica, Venere e Marte sono attivi: questo è il classico cielo che permette di fare conoscenze nuove. Chi si chiude in casa sbaglia, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Se lasci il destino a briglia sciolta, dovresti improvvisamente ritrovarti con altri amici e in situazioni diverse. I contatti sono molto importanti. Sul lavoro, alcune questioni saranno da risolvere e, probabilmente, i più giovani, per ora, dovranno accontentarsi di un part-time.

Cancro, se un amore è nato a maggio, è molto importante e a giugno riprenderà quota. Passione che può essere incisiva, anche per quanto riguarda il lavoro. Aggressività e scontentezza? Cerchiamo di archiviare questi atteggiamenti, anche se è comprensibile che molte persone del Cancro vorrebbero togliersi un sassolino da una scarpa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











