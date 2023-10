Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2023/ Amore top per la Vergine, giornata storta per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ascolti di più gli altri, la Vergine si barcamena con l’opposizione di Saturno

Leone, sei impegnato al massimo. Giove dissonante dice a chi ha un’azienda o quote in una società che, probabilmente, bisognerà rivedere un po’ di conti, anche se alcune scelte sono già state fatte negli ultimi mesi, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione alle persone opportuniste: tu non accetti le mediazioni e non ti interessano perché, quando decidi una cosa, non torni mai sui tuoi passi, tuttavia ascoltare chi la pensa diversamente da te potrebbe essere utile.

Vergine, è difficile accettare la confusione che, da qualche tempo, sta portando l’opposizione di Saturno, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Addirittura, alcuni tuoi giudizi nei confronti di persone che dovrebbero aiutarti non sono più gli stessi. Se esistono battaglie e competizioni sul lavoro o in famiglia, bisognerà procedere con cautela. La buona notizia è che, tra qualche giorno, Venere entra nel segno: quelli che non hanno valorizzato un amore potranno farlo.

Bilancia, sono molti i nativi del segno che devono recuperare energia psicofisica. Tutto il resto andrebbe anche bene: lavoro e amore possono essere rafforzati nei prossimi due mesi e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che a novembre Venere entra nel tuo segno. Tuttavia, se non ti senti in perfetta forma, se hai reagito in maniera molto impulsiva alle provocazioni del destino, è normale che ora si debba agire con cautela. Devi stare meglio con te stesso.

Scorpione, ci sono giornate in cui l’agitazione cresce. In particolar modo per coloro che hanno in mente un piano, che stanno iniziando un progetto, ma che ancora sono dubbiosi sugli esiti finali. Dal 23 di ottobre avremo una situazione astrologica davvero confortante, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, tuttavia nei rapporti con gli altri ci vorrebbe prudenza e pazienza. Cerca di farti scivolare addosso, se vedi che qualcosa non va e fai sempre molta attenzione con il denaro.

