Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2023/ Il Leone si concentri sul suo valore, la Bilancia curi il fisico

Oroscopo Paolo Fox: il Leone si rimetta in gioco, la Vergine è diventata fatalista

Leone, i contrasti nascono perché sei proprio tu contro qualcuno: forse hai aperto una battaglia? L’unica cosa da non da fare, per l’Oroscopo di Paolo Fox, è iniziare a prendersela con chi non c’entra nulla, pensando che qualcuno abbia guadagnato qualcosa più di te, senza merito. La competizione a volte porta anche a fare pensieri sbagliati, ma adesso è importante pensare soprattutto a quanto vali tu e a come rimetterti in gioco. Amore interessante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2023/ Fai cose nuove, Sagittario! Il vincente Capricorno non è al top

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox spinge tutti i cuori solitari e tutti coloro che hanno vissuto troppe diffidenze, in amore, ad aprire una nuova pagina, a livello sentimentale: dal 9 Venere entra trionfalmente nel segno e, anche se ci sono state delle perplessità, si potrà recuperare terreno. Saturno opposto potrebbe portare, a chi è separato, delle relazioni part-time, mentre chi è sposato da tempo o convive avrà bisogno di più libertà. Questo Saturno in opposizione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ha portato persino i Vergine più razionali a una visione della vita diversa rispetto al passato, forse più fatalista. Si vive alla giornata: una condizione che, fino a qualche tempo fa, era impensabile per te da accettare e invece è diventata realtà.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 ottobre 2023/ L'Acquario stringa ancora i denti, i Pesci presto fuori dal tunnel

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è alle prese con la salute, lo Scorpione recupera i ritardi

Bilancia, curare la forma fisica con Marte del segno: questo l’Oroscopo di Paolo Fox lo ripete da un paio di mesi. Il nervosismo è in agguato e sono ancora più nervosi coloro che, per colpa di uno stop, non riescono a fare tutto quello che vorrebbero. In questi giorni così particolari e, per qualcuno, anche pesanti, si potrebbe misurare la tenuta di un rapporto. Certo è che c’è bisogno di tanto amore e di tanta protezione.

Scorpione, riflessione profonda su tutte le situazioni che hanno dato fastidio nel passato, con una grande possibilità di rinnovare la propria vita già dal 9, quando Venere non sarà più contraria e diventerà favorevole. Trattative, compravendite e piccoli acquisti: ci sono stati dei ritardi, ma presto si potrà recuperare, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 ottobre 2023/ Soluzioni e maggiore serenità in arrivo per Vergine e Scorpione

© RIPRODUZIONE RISERVATA