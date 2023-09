Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 settembre 2023/ La Vergine è fatalista, inedita assertività per la Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: grande visibilità per il Leone, la Vergine è diventata “zen”

Leone, Venere nel segno è attiva e in questi giorni ti sarai fatto certamente notare. Potresti anche avere esagerato nel mostrarti, perché ci sono delle persone che vorrebbero che tu ti comportassi in maniera un po’ più dimessa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: certamente non si può dire a un Leone cosa deve o non deve fare. Anzi, più ti dicono di non fare una cosa e più tu insisti nel volerla portare avanti. Se hai un ruolo di comando, preparati a grandi responsabilità.

Vergine, inasprire i toni di una discussione non fa bene a nessuno. Dovresti comunque avere imparato, da questa primavera con Saturno opposto, a farti scivolare le cose addosso: in qualche modo il destino si compie ed è strano che i nati Vergine, solitamente così razionali, da qualche tempo siano diventati più fatalisti. Molti hanno capito che questo è l’atteggiamento migliore, anche se è ovvio che se qualcosa non va, bisogna sollevare paletti. Tuttavia, la diplomazia è l’arma che permette di avanzare senza troppi problemi. Giove in buon aspetto protegge, anche dopo un cambiamento, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, tu di solito vuoi mantenere le distanze dalla rabbia e dalla tensione, però in questi giorni attenzione, perché rischi di cadere nelle polemiche che Marte nel segno comporta: devi trattenerti in continuazione. Soprattutto se hai detto come la pensavi e se hai fatto presente le tue idee, è probabile che ci siano delle persone che ti danno contro. Attento a coloro che sono solo opportunisti e ti cercano per il loro bene, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore ha bisogno di più tranquillità.

Scorpione, quelli che stanno vivendo storie confuse, già da giugno, inevitabilmente sono esausti. La realtà è che anche nei rapporti che non hanno subito contraccolpi esagerati, è mancato un po’ di feeling: attenzione a non riversarvi problemi di lavoro. In questo ambito, la situazione è particolare: chi ha un lavoro da anni vorrebbe cambiarlo e migliorare le proprie condizioni economiche, mentre chi ha cambiato lavoro da poco è incerto sul futuro. In entrambi i casi, questa posizione di Giove rappresenta un dilemma da risolvere: il rebus si sbroglierà, nel corso delle prossime settimane, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











