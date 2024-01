Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 gennaio 2024/ Amore in stand by per la Vergine, non per la Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: mese top per l’amore per il Leone, la Vergine fa tabula rasa

Leone, fare un certo discorsetto in amore è importante. Anche i cuori solitari adesso dovrebbero iniziare a pensare a qualcosa di molto bello da condividere nel corso delle prossime settimane. Non abbiamo più Venere contraria: questo non vuol dire che se una persona non ci sta, improvvisamente cade tra le tue braccia, ma tu potresti renderti conto di star perdendo tempo. Chi vuole confermare un amore avrà, in gennaio, un mese ideale, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 gennaio 2024/ Nessuno dica al Toro cosa fare, Venere insidia i Gemelli

Vergine, l’amore lo mettiamo un po’ da parte? Non che non ci sia ma, evidentemente, adesso ci sono altre questioni più importanti di lavoro da mettere in chiaro. Marte e Giove sono ottimi, già intorno all’11 di questo mese potresti ricevere una proposta. Chi fa da sé fa per tre, ha detto ieri l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto coloro che pensavano di poter delegare un incarico o di ricevere un aiuto da una persona che invece si è rivelata un ostacolo! Ecco perché adesso, addirittura, c’è chi farà piazza pulita.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 gennaio 2024/ L'Ariete parte vittorioso e il Cancro ha dubbi in amore

Oroscopo Paolo Fox: una Venere simpatica per la Bilancia, lo Scorpione ha la Luna nel segno

Bilancia, bella questa Venere che ti porta tra le braccia di persone molto simpatiche. Chissà che un feeling non nasca con un Sagittario, con una persona Leone o con un Gemelli? Con il segno del Toro e con lo Scorpione possono nascere delle piccole provocazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di piccoli problemi d’amore, perché se ci sono state delle divergenze nel passato, bisognerebbe cercare di risolverle.

Scorpione, Venere sarà presto amica del tuo segno e l’Oroscopo di Paolo Fox auspica che si potrà vivere un sentimento in maniera totale. Questo fine settimana è importante per tutti coloro che vogliono gestire al meglio una relazione. Venere è già stata nel tuo segno, la Luna arriverà da te questo weekend, quindi c’è da dire che le emozioni sono importanti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 gennaio 2024/ Il Leone si consoli con l'amore e la Bilancia riveda i rapporti

© RIPRODUZIONE RISERVATA