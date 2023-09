Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2023/ Una visibilità da verificare per il Leone, test per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone stia attento a chi lo circonda, ottime prospettive lavorative per la Vergine

Leone, sono tante le persone che ti stanno attorno e l’Oroscopo di Paolo Fox continua a credere che devi verificare bene chi sono queste persone, perché c’è la persona giusta, ma c’è anche l’opportunista, ovvero quello che, in questo periodo, ha qualcosa da prendere da te. I lavoratori dipendenti, tra febbraio e maggio, hanno dovuto affrontare un problema: in casi eccezionali si è chiusa una porta e addirittura alcuni Leone l’hanno sbattuta la porta. Prudenza con le uscite sia a livello verbale sia economico, perché c’è da recuperare un po’ di stabilità. Oggi, grazie a questo oroscopo, torni protagonista anche in amore.

Vergine, forse questa non è una situazione utile per i sentimenti, ma è certamente vitale per il lavoro, dove Saturno toglie e Giove aggiunge: molti non hanno le stesse mansioni di prima, ma sanno che stanno andando verso una certa stabilità. Una chiamata, un incontro, un cambiamento netto: in questi mesi è importante e auspicabile rilanciarsi. Arriverà anche il tempo dell’amore a ottobre, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, di verifiche ne avete dovute affrontare tante, anche in amore. Marte nel segno rappresenta la battaglia: in questo periodo tanti Bilancia si trovano immersi nelle polemiche, però “chi è causa del suo mal pianga se stesso”, perché l’Oroscopo di Paolo Fox crede che tanti, nel corso degli ultimi mesi, abbiano vuotato il sacco e detto tutto quello che pensavano. Alcune persone che ti ritenevano mite e pronto a dire sempre sì, si sono invece accorte che hai una grandissima personalità. Tutto questo naturalmente sta portando una forte agitazione oppure sei talmente stanco, per colpa di tante vicissitudini (anche fisiche, perché c’è chi è stato male), che non riesci a dare quello che gli altri si aspettano. È proprio questo il punto: non è che hai abituato gli altri ad avere troppo? Torna in te e un pizzico di sano egoismo, in questo momento, va bene.

Scorpione, le stelle sono tormentate e anche voi siete un o’ agitati. Attenzione però a non tormentare le persone che avete intorno. Ci vorrebbe maggiore certezza nelle proprie emozioni, ma questo arriverà ad ottobre, poi se ci sono vicende particolari, blocchi di tipo legale o altre situazioni un po’ strane, bisognerà avere la pazienza di aspettare. È un periodo di prova: entro la fine dell’anno, per un tuo lavoro, per una tua impresa o cambiamento, sei in attesa di una sorta di giudizio, per l’Oroscopo di Paolo Fox.











