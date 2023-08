Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2023/ Pianeti intriganti per la Bilancia, questa Luna spossa lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: tante respondabilità che pesano per il Leone, la Vergine ha l’energia di Mercurio

Leone, ben venga un incontro, un’emozione, qualcosa che ti liberi da un peso. Oggi e domani, l’Oroscopo di Paolo Fox trova questo cielo un po’ stancante e qui bisogna capire chi hai attorno: le responsabilità sono forse tante, troppe, in questo periodo e ci sono state anche delle piccole delusioni che bisogna cercare di superare. Queste stelle potrebbero anche rappresentare la lungaggine di una trattativa: chi aveva pensato di chiudere un accordo entro fine luglio, è probabile che dovrà aspettare ancora. Nuovi sentimenti favoriti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2023/ Quanta fatica per il Toro! Amore al top per i Gemelli

Vergine, sei pieno di cose da fare e Mercurio collaborerà alla tua capacità di azione. Non sai stare senza fare nulla e quelli che si lamentano di essere stressati e di avere troppi impegni dovrebbero farsi un esame di coscienza per capire che, molto spesso, in prima persona i Vergine si mettono al centro di una battaglia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno dissonante è un aspetto che porta solo la chiusura di certe situazioni che non vanno, con un peso in più: non si tratta di chiusure volontarie. Certe questioni da marzo sono cambiate contro la tua volontà, però Giove è favorevole e quindi alla fine trovi il bello in tutto e un buon equilibrio. Anche se nell’ambito del lavoro è cambiato qualcosa o anche tu vuoi cedere il passo ad un’altra persona, magari non ci sono rapporti idilliaci, però alla fine puoi trovare “il bandolo della matassa” e riuscire, anche nelle situazioni più complesse, a vivere meglio. Amore nella norma.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2023/ L'Acquario non rimandi a lunedì, i Pesci hanno un Mercurio ostico

Oroscopo Paolo Fox: oggi la Bilancia ha pianeti amici, la Luna in Toro stanca lo Scorpione

Bilancia, oggi abbiamo Luna, Sole e Venere molto intriganti: sfruttiamolo questo cielo! – sprona l’Oroscopo di Paolo Fox – anche in vista di mercoledì, quando il pallido astro sarà ancora più interessante. Se c’è stato un momento di fermo, nel fine settimana, si riparte. Recupera forza fisica: è molto importante! Perché se non ti senti forte, rischi di prendere tutto di petto e anche di vivere momenti di grande abbandono e stanchezza. Non rimandare a domani le cose che puoi fare immediatamente. Sensazioni positive anche per l’amore: forse proprio perché hai avuto un problema, ti sei reso conto di quante persone ti vogliono bene.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2023/ Luna in Ariete e il Cancro oggi non è di ottimo umore

Scorpione, questa Luna stancante e opposta potrebbe renderti nervoso. L’Oroscopo di Paolo Fox già ieri aveva anticipato che l’inizio della settimana sarebbe stato un po’ pesante. Per il lavoro abbiamo due tipi di situazione: c’è chi vorrebbe liberarsi di una situazione ma non può, perché alla fine mese contano anche i soldi, e chi invece ha paura di iniziare un nuovo progetto o di mettersi in gioco in un’altra situazione rispetto al passato. Non bisogna lambiccarsi il cervello con questi pensieri, ma dare spazio a qualcosa di bello. Da mercoledì si torna in forma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA