Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 dicembre 2023/ Mercurio positivo per la Vergine e la Bilancia ha una bella Luna

Oroscopo Paolo Fox: top sul lavoro e flop in amore per il Leone, la Vergine esprima la sua fantasia

Leone, amore 6 e lavoro 8, è il laconico responso dell’Oroscopo di Paolo Fox. I sentimenti sono in revisione: forse c’è bisogno di più complicità da parte del partner, ma non si può esigerla e chiedere un’attenzione che dovrebbe essere obbligatoria, quando si ama una persona. Per quanto concerne invece le questioni lavorative, contate sulla vostra capacità organizzativa e privilegiate le attività che aumentano il prestigio. Se qualcuno torna a casa esausto, deve anche capire che, di recente, si è messo a fare troppe cose.

Vergine, Marte è contrario, ma Mercurio è in aspetto buono. L’agitazione c’è, inutile nasconderlo, perché ogni giorno devi cercare di risolvere un problema. Quante volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha detto che stai vivendo alla giornata da troppo tempo e questo non ti piace? È importante, per il tuo segno, poter esprimere la fantasia, che spesso è soffocata dal dovere, dalla razionalità e dalle cose da fare. I progetti più ambiziosi possono realizzarsi.

Oroscopo Paolo Fox: Luna nel segno per la Bilancia, sentimenti amplificati per lo Scorpione

Bilancia, tenere sotto controllo le questioni economiche è doveroso, la Luna cade nel segno ed è importante recuperare anche un certo benessere psicofisico. Le prove nel matrimonio e nei legami di lunga data forse non sono terminate del tutto, però questo è un cielo che comporta un grande miglioramento a livello di benessere e, quando siamo più forti, riusciamo anche ad affrontare le situazioni più difficili con maggiore tranquillità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, forse una piccola preoccupazione riguarda il lavoro: qualche risultato non è proprio come lo si sperava, però queste stelle ammorbidiscono gli atteggiamenti in amore. Se dal punto di vista pratico ci sono ancora tante cose da rivedere, le emozioni possono tornare protagoniste: questi sentimenti vanno valorizzati e, se c’è un’emozione va spinta. Il fine settimana rallegra, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: le possibilità di fare incontri in sintonia con la tua natura estrosa e seducente, sono sparse per tutto il mese.

