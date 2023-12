Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 dicembre 2023/ Sagittario in pole position e Capricorno favorito in tutto

Oroscopo Paolo Fox: vai piano Sagittario!, il Capricorno ha un ottimo cielo

Sagittario, Marte nel segno dà impeto ed è come se in questi giorni dovessi guidare un bolide. Hai quindi la possibilità di avere qualcosa di potente a disposizione ma bisogna stare attenti: più c’è questa occasione e più si rischia di sbandare! L’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda che qualsiasi cosa tu faccia non devi esagerare, per esempio con la gelosia e nel vedere situazioni tutte bianche o tutte nere: dal punto di vista emotivo bisogna cercare di essere equilibrati. Successo nel lavoro e ci avviciniamo a un fine settimana migliore.

Capricorno, è talmente generoso questo cielo che può aiutare a trovare associazioni diverse e meno problematiche: Mercurio è in aspetto buono! Quando un Capricorno si impegna non vede altro, anche se i nativi del segno sono tutti molto stanchi, perché nella vita devono sempre guadagnarsele le cose: è una caratteristica del segno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa fatica poi viene premiata, perché è difficile che un Capricorno, quando dopo tanti anni ha portato avanti un’iniziativa, cada, perché sa come si lavora e ha una grande esperienza. Questo è un bel cielo, anche per quanto riguarda l’amore.

Acquario, più volte, negli ultimi tempi, ti sei chiesto “ma io qui che ci sto a fare?. Per quanto riguarda il lavoro, questo Giove particolare sembra essere un po’ pesante: non bisogna essere dispersivi e bisogna invece concentrarsi solo su quelle proposte che creano quel prestigio che si cerca da tempo. Dal punto di vista delle relazioni e delle piccole soddisfazioni, questo è comunque un cielo molto importante, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Le relazioni d’amore vanno curate con attenzione, specialmente quelle di lunga data.

Pesci, risvegliamo le emozioni e rispolveriamo progetti: Mercurio, Giove e Saturno sono tutti in buon aspetto, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. I progetti più ambiziosi possono realizzarsi e addirittura sarà possibile iniziare da capo una trattativa o mettere in chiaro un programma. Bisogna evitare però di ostinarsi su situazioni che non vale la pena di vivere!











