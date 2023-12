Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 dicembre 2023/ Venere è ombrosa con il Toro, Luna in trigono per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: giornata fumantina per l’Ariete, nuvole passeggere per il Toro

Ariete, forse oggi, se aspetti una conferma o una notizia importante, tarderà, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox, e sarà facile arrabbiarsi. Fase di ripensamento per la professione, non perché alcuni progetti non debbano andare più avanti, ma qualcuno si chiederà “chi me l’ha fatto fare?”, nel senso che gli sforzi sono troppi. Buone notizie per il 2024, anche per le relazioni d’amore: queste stelle promettono espansione del raggio d’azione ed è consigliabile anche concentrarsi sugli impegni più importanti.

Toro, con questa Venere opposta, è probabile che anche in amore ci siano stati dubbi oppure che, proprio in questi giorni, manchi un po’ di coinvolgimento. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda però che il transito di Giove nel segno impegna e conferma: si tratta quindi di tensioni passeggere!

Gemelli, Luna in trigono e forza che torna! Le prove nelle relazioni sentimentali, soprattutto nei legami di lunga data, non sono finite del tutto, ma questo periodo rischiara le ombre del cuore e le emozioni sono ancora forti. In queste ore non sarà difficile ritrovare una certa serenità, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Nell’ambito del lavoro, Marte è opposto, per cui se qualcuno è contro di te, devi reagire, ma pare che tu stia trovando le armi migliori per difenderti.

Cancro, queste giornate in arrivo sono molto interessanti, anche per quanto riguarda i sentimenti. L’importante è non fermarsi alle apparenze e alle discussioni che possono sembrare irrisolvibili, soprattutto per le coppie insieme da tempo. I sentimenti sono premiati e il fine settimana riserva anche qualche magica emozione, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Bel cielo per chi è solo e cerca di fare l’incontro giusto!











