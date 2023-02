Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni per oggi martedì 7 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LetteMiele inaugura la gara dei segni zodiacali che affronteranno anche il Festival di Sanremo! L’astrologo non dà indicazioni per ora, tuttavia possiamo giocare a intuire chi sarà più fortunato e potrebbe vincere. Scopriamolo con le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è in po’ in contrasto con chi gli rema contro, la Vergine dev’essere cauta in amore

Leone, c’è una certa agitazione, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea che hai un ottimo cielo, perché hai Giove favorevole. Forse però questa giornata merita una valutazione un po’ bassa, non tanto perché tu non sia all’altezza delle sfide che ti sei riproposto, ma perché attorno a te ci sono delle persone che anziché aiutarti, remano contro. L’amore sarà più costante e visibile a fine mese: se ci sono state delle perplessità, forse sarebbe meglio riparlarne dopo il 20. Attenzione con Scorpione e Acquario.

Vergine, sai che tu dai molto, ma chiedi anche molto: sei una persona che, soprattutto sul lavoro, non accetta la confusione, però ti ci ritrovi in mezzo, perché poi alla fine non puoi fare tutto secondo la tua logica e, in qualche modo, devi seguire anche la logica degli altri, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Quello che sembra un po’ illogico, con questa Venere in opposizione, è l’aspetto sentimentale: quindi la cosa che ti si chiede, in questi giorni e almeno fino al 20, di essere cauto nei giudizi oppure, se una persona è lontana perché tu stai pensando ad altro, di cercare di riavvicinarti a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia sente il desiderio di ritrovare tranquillità interiore, lo Scorpione ha una bella giornata

Bilancia, non devi pensare al passato. L’Oroscopo di Paolo Fox giustifica i Bilancia se, in qualche momento, si sentono un po’ superficiali. Coloro che non hanno famiglia e sono un po’ più liberi, stanno pensando (se già non l’hanno fatto), di andare a vivere in un altro luogo, di andare anche in un posto in cui c’è meno gente e meno confusione, in un paesino o in campagna, se non per tutta la vita, almeno per qualche giorno, proprio per ritrovare serenità interiore. Non scambiate questo atteggiamento della Bilancia per menefreghismo: è solo che anche i Bilancia, dopo un po’, non ce la fanno più. Questa è una settimana che ti mette alla prova sul lavoro e ci saranno delle critiche.

Scorpione, giornata buona! Lo Scorpione deve ritrovare l’amore e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che domenica la Luna toccherà il segno e Venere sarà molto attiva: potrebbe essere la giornata migliore per vivere delle relazioni, se ci sono state lontananze nel passato. Sarebbe anche opportuno, fra martedì e mercoledì, chiarire qualcosa nel lavoro. Tutti i nati nel segno dovranno affrontare un cambiamento o una scelta, entro metà anno.











