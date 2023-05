Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox di questa domenica 7 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele, vede transiti che timidamente stanno cambiando. Non siamo ancora nel vivo dei grandi movimenti di maggio, ma iniziamo a scorgere delle novità, a cominciare da Venere che va in Cancro. Vediamo le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve far buon viso a cattivo gioco, la Vergine ha la Luna favorevole

Leone, c’è una grande voglia di prendertela con delle persone che non sono state proprio gentili nei tuoi confronti. I ragazzi che iniziano adesso a fare pratica, affrontano esami o incontri di lavoro, certamente adesso avranno difficoltà nell’imporsi oppure, siccome il Leone vuole sempre il top, se ci sarà una proposta inferiore al previsto alle proprie attese, lì per lì si resterà un po’ male. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Giove assume un aspetto un po’ critico, nella seconda parte di questo mese, ed ecco che bisogna accettare delle situazioni che magari non convincono ma che, nel tempo, potranno diventare importanti.

Vergine, ora Venere è tornata attiva, la Luna è favorevole e bisogna approfittare del momento astrale positivo per allacciare nuovi rapporti, trovare nuovi soci e magari anche cambiare ruolo o mansione. Gira la ruota dello zodiaco e, da martedì prossimo, avremo un cielo più efficace per le questioni di lavoro, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, dove in molti sono in attesa di un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia riceve un bell’invito, lo Scorpione ha una Venere molto positiva

Bilancia, visto che stiamo per riprendere quota, non vale la pena tirare avanti relazioni in crisi. Per evitare di separarsi o di continuare a discutere, bisognerà essere molto accorti. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che il peggio sia passato, ma se ci sono residui di scontentezza e aggressività verbale, vanno abbandonati! Assieme a quel ricordo che ogni tanto fa male. Aspetta qualcosa di nuovo da questo cielo e accetta un invito anche fuori dal solito ambiente.

Scorpione, cambiare, innovare e fare cose nuove: tutto è possibile, ma bisogna fare i conti con il portafogli, perché Giove in opposizione, soprattutto nella seconda parte di questo mese, può spingere dei cambiamenti, ma chiede anche di stare un po’ attenti ai soldi. Quest’oroscopo è interessante per chi vive una relazione importante ed è riuscito a superare mesi pesanti, ma anche per coloro che sono soli da tempo. L’Oroscopo di Paolo Fox lo dice a ragion veduta, perché da oggi Venere inizia un transito che alimenta belle passioni e, addirittura, chi ha una storia da tempo avrà voglia di legalizzarla.

