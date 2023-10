Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 ottobre 2023/ Venere infiamma la Vergine e mette alle strette il Leone

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non può più rimandare il dialogo in amore, la schiva Vergine scoprirà l’importanza dei sentimenti

Leone, domenica la Luna sarà nel tuo segno zodiacale, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un momento di riflessione, perché devi fare le cose che sono più importanti e devi scegliere quelle che sono più vicine alle tue esigenze. Sappiamo che, di recente, qualcuno ti ha tradito o ti sei sentito messo in un angolo: cosa che importa fino a un certo punto, perché tu sei talmente convinto di ciò che sei e fai che tutto il resto va in secondo piano. Le coppie che per troppo tempo hanno trascurato il dialogo, sono costrette a fermarsi e parlare.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 ottobre 2023/ Via dalla noia per il Sagittario e il Capricorno è in stand by

Vergine, Venere è la novità per te dalla prossima settimana che inizia un transito molto bello che aiuta a liberare la mente e anche a capire quanto sia importante l’amore. Qui l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge principalmente agli uomini del segno che spesso pensano al lavoro dal mattino alla sera. C’è qualcosa da dire e da fare in casa, forse delle responsabilità in più. Le persone che sono rimaste sole per troppo tempo e si sono sentite isolate, da lunedì avranno uno spunto in più.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 ottobre 2023/ Il Leone fa tabula rasa in amore e la Bilancia oggi fatica

Oroscopo Paolo Fox: Marte è un po’ duro per la Bilancia, lo Scorpione sfrutti questa giornata per chiarire

Bilancia, lungo passaggio di Marte nel segno che ha lasciato qualche traccia nella tua vita e forse anche sul tuo corpo. Mercurio nel segno rappresenta la capacità d’azione e di fare cose nuove, quindi Marte e Mercurio associati nel tuo spazio zodiacale ti aiutano anche a liberarti da un problema. Marte però rappresenta la stanchezza e, nel corso delle ultime settimane, c’è chi ha dovuto affrontare un problema fisico. Non sottovalutare quello che capita in questi giorni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: a volte ci vuole qualcosa di potente, anche una delusione o un momento di grande difficoltà, per rivalutare un’amicizia o un amore. Per capire che magari, in certi momenti della vita, alcune discussioni sono state sollevate in maniera del tutto inopportuna.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 ottobre 2023/ Ci vuole un fisico bestiale per l'Ariete, Toro sotto stress

Scorpione, fine settimana particolare: oggi hai una capacità di intuire e comprendere le cose in maniera migliore rispetto a domani. Se c’è da fare un certo discorso a una persona che ti ha fatto arrabbiare, l’Oroscopo di Paolo Fox ti esorta a parlare oggi. Questioni legali da risolvere? Forse c’è un dubbio che riguarda il lavoro, ma prima di fine ottobre non si risolverà, soprattutto se questo dubbio riguarda l’esito di un’attività che sta per iniziare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA