Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 settembre 2023/ Le stelle incoraggiano l’Ariete e stop alle malinconie, Cancro!

Oroscopo Paolo Fox: verso un autunno migliore per l’Ariete, finalmente buone notizie per il Toro

Ariete, vivere con grande decisione il futuro è importante, ma soprattutto un tuo diritto. Questo resta un giorno un po’ agitato: con Marte in opposizione, come ha spiegato l’Oroscopo di Paolo Fox negli ultimi tempi, c’è chi ha avuto un problema di lavoro o non è stato bene e bisogna recuperare, però, guardando il futuro, non si può che dire “forza Ariete!”. Tanto più che, se hai iniziato un progetto rilevante, in autunno ti sarà concesso più spazio. Incontri d’amore validi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2023/ Il Toro ha lo sprint giusto e i Gemelli hanno un dilemma

Toro, può arrivare una risposta importante e questo sarà di aiuto a tutti coloro che hanno avuto problemi economici riguardanti proprietà e lasciti. Da giugno molte cose sono cambiate nella tua vita e, in certi momenti, ti sei sentito spiazzato, però ora Giove funziona, quindi, chi più chi meno, tanti saranno quelli che potranno dire “meno male che ho cambiato!”, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Persino chi ha chiuso una situazione, presto potrà contare su un risveglio: si chiude una porta e si apre un portone, come ha detto spesso l’Oroscopo di Paolo Fox, ma bisogna non arrendersi! L’amore batte la fiacca, ma si recupera il prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2023/ Una visibilità da verificare per il Leone, test per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: Luna nel segno e Venere chiede serietà in amore ai Gemelli, il Cancro ha buone stelle e non sia malinconico

Gemelli, la Luna nel segno ti rende vitale e brillante. Tu poi, con una parola, una conversazione, riesci a trascinare tutti quelli che ti circondano. Sabato e domenica giornate ricche e intense, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore prediligi il gioco, però Venere in sestile ora ti chiede più attenzione, soprattutto se c’è una persona che ti interessa.

Cancro, punta bene un obiettivo, seguilo, raggiungilo e soprattutto non ti scoraggiare. L’Oroscopo di Paolo Fox chiede soltanto ai troppo nostalgici di abbandonare le sensazioni del passato: se avete perso un riferimento o comunque qualcosa a cui tenevate molto (agosto è stato un mese perplesso a proposito), non dovete vivere dei ricordi, anche se la malinconia, a volta concede attimi di agio interiore, perché quando siamo un po’ giù, ci crogioliamo nelle nostre riflessioni amare. Adesso però bisogna risvegliarsi, perché sarebbe un peccato sprecare la potenzialità dei queste stelle.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2023/ Sagittario e Acquario vogliono rivoluzionare il loro lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA