Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2023/ Il Toro ha lo sprint giusto e i Gemelli hanno un dilemma

Oroscopo Paolo Fox: Marte opposto richiama l’Ariete alla prudenza, unico neo per il Toro i sentimenti

Ariete, chiarimenti necessari e Marte in opposizione ti invita a stare attento dove metti i piedi! In generale, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, perché per esempio potresti sbagliare nel dare spazio a persone che non meritano la tua attenzione. Sei un po’ agitato, in questo periodo, perché possono iniziare tante cose, ma ultimamente ci sono stati degli intralci e addirittura qualcuno è stato male: ecco perché è opportuno prendere tempo, cosa che non fai mai.

Toro, l’unica grande preoccupazione riguarda la vita sentimentale, ma solo se ci sono delle distanze, per motivi di lavoro, o delle questioni di soldi da risolvere. Giove è nel segno e Saturno è favorevole: questo è un cielo importante, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox, e i cambiamenti sono notevoli. Questo è un periodo che potrebbe all’inizio sembrare un po’ sconvolgente e portare dei momenti di tensione, poi improvvisamente regalerà una visione del futuro molto ampia. Riconferme, novità, chi ha chiuso una porta apre un portone, chi ha cambiato consapevolmente stile di vita, progetti o gruppo avrà certamente soddisfazione. L’amore ha bisogno ancora di un po’ di stabilità.

Oroscopo Paolo Fox: Luna nel segno dei Gemelli, il Cancro è in forte recupero

Gemelli, vuoi abbandonare un certo percorso o vuoi continuarlo? Questo è il dubbio che ti propone Saturno, perché in aspetto dissonante determina proprio questa esitazione. Cerca di sorvolare pensando all’amore: l’Oroscopo di Paolo Fox, da qualche tempo, ripete che i sentimenti dovrebbero essere non solo verificati, ma anche vissuti con grande entusiasmo. Chi è solo deve darsi da fare e avere più fiducia nelle proposte che riceve: questa situazione è molto intrigante.

Cancro, c’è una forte agitazione. Il fatto di non essere riuscito a ottenere i risultati che ti sei prefisso potrebbe essere un problema, oppure stai per partire per una nuova stagione di lavoro e ancora non sai come andrà. Per fortuna, queste stelle premiano il tuo ruolo e se hai un’attività a conduzione familiare, probabilmente ci sarà da cambiare qualcosa, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. In generale, è meglio avere pazienza e non agire d’impulso. Amore in recupero.

