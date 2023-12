Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 dicembre 2023/ Solo lavoro per il Leone, amore e ancora amore per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il lavoro è in primo piano per il Leone, la Vergine lasci sbagliare gli altri

Leone, i sentimenti sono un po’ messi da parte, perché in questo momento ci sono delle preoccupazioni che riguardano la vita lavorativa. Forse c’è tanto da fare e da riorganizzare? Sappiamo che tanti Leone, soprattutto in primavera, hanno vissuto una fase di stop e adesso, giustamente, vogliono prendersi delle rivincite. Si può contare su una grande capacità organizzativa e, in questo senso, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di privilegiare le attività che contano di più.

Vergine, avere Luna e Venere in aspetto valido indica proprio la capacità di convincere gli altri e di lasciarsi andare al corso delle cose. Questo è un suggerimento che l’Oroscopo di Paolo Fox sta dando da tempo a un segno zodiacale programmato, stabile e razionale, a cui forse non piace vivere sull’onda del momento. In questo periodo però è più proficuo che gli altri sbaglino, piuttosto che prevenire i loro errori: hai capito che devi controllare un po’ di più le situazioni, cercando anche di essere più sicuro di te ed evitando strapazzi.

Bilancia, per amare gli altri bisogna amare sé stessi e questo è un periodo in cui, con ogni probabilità, ci sono delle piccole divergenze e screzi che possono nascere solo se non ci si sente sicuri in un rapporto. Abbiamo comunque un oroscopo decisamente migliore rispetto al passato! La capacità di comprensione è grande e l’importante è, se ci sono stati dei contrasti, non fermarsi alle apparenze, consiglia saggiamente l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, buone intuizioni ed emozioni! Anche quelli che sono soli da tempo improvvisamente potrebbero trovare l’amore! Se avete qualcosa da dire, esponetelo chiaramente, magari con un sorriso che aiuta sempre ad attirare gli altri. Ultimamente ci sono stati degli stati emotivi insoliti, ma l’Oroscopo di Paolo Fox spera in sensazioni belle che spingono a vivere in libertà, anche nel weekend.

