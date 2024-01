Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 gennaio 2024/ Due giorni d’amore per il Leone e di nervoso per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: un cielo che esorta il Leone ad amare, due giornate no per la Vergine

Leone, bello questo cielo per dedicarsi all’amore! Oggi e domani abbiamo la Luna in ottimo aspetto, Venere meravigliosa e Mercurio ottimista. Forse manca qualche soldino? Hai qualche dubbio di lavoro? Anche i dubbi però sono positivi, perché in questo periodo, chi ha fatto praticantato in altri settori rispetto al passato o sta cercando nuove soluzioni di lavoro, magari non decide, però è contento di vedere che qualcosa si è mosso. Le grandi scelte si faranno da fine maggio, però per l’amore possiamo anticipare i tempi, perché queste 48 ore in arrivo sono importanti, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, oggi rischi di arrabbiarti un po’. Lunedì e martedì sono giornate un po’ faticose e se poi attorno a te ci sono persone che, anziché aiutarti, mettono il bastone tra le ruote, allora bisogna essere ancora più cauti. L’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda prudenza soprattutto nei rapporti con Sagittario, Pesci e Gemelli. Qualche questione da risolvere in casa.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha ancora un Marte dispettoso, lo Scorpione è irritato da qualche chiacchierone

Bilancia, oggi abbiamo una Luna attiva e una situazione astrologica interessante. Le stelle, in questo momento vogliono da te una grande dimostrazione di coraggio e soprattutto di forza. Usciamo da un periodo piuttosto faticoso, ma non sono stelle conflittuali. Marte dissonante però parla di una situazione ancora piuttosto tesa per quanto riguarda la forma: è vero che sei uscito dal periodo più pesante che è stata la metà del 2023, però forse c’è qualche acciacco o devi risolvere un piccolo fastidio. L’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di non strafare.

Scorpione, si apre in maniera interessante questa settimana e la situazione riguardante amore e amicizie è rilevante. Forse una persona potrebbe raccontare cose un po’ troppo private di te che non avresti voluto rivelare e questo sappiamo che infastidisce moltissimo i nativi del segno che tengono molto alla privacy, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia è nella tua natura cercare di capire perché ci sono delle persone che si comportano in maniera sbagliata: in ogni Scorpione si nasconda un piccolo o grande psicologo comunque una persona che ama anche analizzare gli altri e capire come si muovono e cos’hanno in mente.











