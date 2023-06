Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 giugno 2023/ Venere e Marte premiano Ariete e Gemelli in amore

L’Oroscopo di Paolo Fox descrive, per la giornata di oggi, giovedì 8 giugno 2023, gli effetti dei transiti più importanti del momento, come quello di Venere e di Marte in Leone, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamone gli effetti su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è appesantito dalle tante cose da fare, relazioni tese per il Toro

Ariete, in questi giorni non manca la voglia di fare, ma ce ne sono troppe di cose da fare: questo senso di stanchezza che provi è, in qualche modo, incancellabile, anche perché ti riproponi di mettere a posto tante cose nella tua vita. La fine dell’anno scorso e gli inizi di quest’anno sono stati molto pesanti, a livello emotivo e fisico, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi pur avendo un’ottima posizione di Venere e di Marte, indicativa di un cielo di tutto rispetto, è probabile che ogni tanto tu abbia voglia di buttare tutto all’aria o quantomeno di delegare qualcosa. Purtroppo, di recente, tutto è sulle tue spalle e questo ovviamente pesa.

Toro, non prendere tutto troppo di petto, perché quello che hai creato e vissuto fino ad oggi nessuno te lo toglie, tuttavia c’è un problema di aspettative tradite, per quanto ti riguarda, oppure rallentamenti che non vorresti vivere. La fase più tesa riguarda le amicizie e gli amori: in questo momento è quindi molto importante cercare di evitare tensioni nel rapporto, se si è troppo stanchi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Venere illumina anche i lati oscuri di un amore per i Gemelli, il Cancro deve fare una scelta sul lavoro

Gemelli, l’amore può consolare di qualche triste trascorso? L’Oroscopo di Paolo Fox afferma che chi vuole fare cose nuove, chi vive di curiosità e ama sperimentare, potrà utilizzare questo cielo per vivere sentimenti alla grande. Venere e Marte in buon aspetto chiedono di dare attenzione proprio alle passione. C’è da dire che questo è un cielo che illumina: questo significa che se ci sono stati dei rapporti vissuti in maniera poco spontanea oppure alcuni legami sono stati tirati avanti senza trasporto, si può dire anche basta. La luce illumina tutte le situazioni buie, nei legami sentimentali, soprattutto in quelli lunga data. Nell’ambito del lavoro ci sono delle novità: probabilmente vorrai chiudere una collaborazione e aprirne un’altra.

Cancro, l’anno scorso bisognava aspettare, gli inizi dell’anno sono stati di sperimentazioni un po’ folli, ma adesso finalmente il dado è tratto e questo cielo permette di fare una scelta molto importante,anche nell’ambito del lavoro: dentro o fuori. L’Oroscopo di Paolo Fox si raccomanda di darti da fare in amore! Perché con questo cielo si può vincere una grande sfida.











