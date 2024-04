Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2024/ Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Leone e Sagittario

L’oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2024 rivela che c’è ancora questo strano cielo con tanti pianeti in Ariete: una vera benedizione per i segni di fuoco, un po’ meno per quelli di terra che devono pazientare un po’. Attese e ritardi per il Capricorno e spese per la Vergine, mentre Sagittario e Leone sono rinvigoriti in amore. Oggi comunque la Luna passerà in Toro e ci sarà qualche miglioramento per questo segno.

Il Toro si riprende con fatica, la Vergine ha degli imprevisti costosi

Toro, ci sono stati molti cambiamenti, compresi i rapporti arrivati al capolinea, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Hai dovuto affrontare di petto problemi che prima forse spazzavi sotto il tappeto e ci sarà da gestire una controversia, più probabilmente con Scorpione, Acquario e Leone. Aprile e maggio, tuttavia, porteranno qualcosa di più per la tua soddisfazione.

Vergine, se hai un’attività in proprio vedrai che sarà più facile “mandare avanti la baracca”, perché il cielo è diverso rispetto a quello di marzo, in cui c’erano molte conflittualità. Il cambiamento per la Vergine dev’essere basato su condizioni tangibili: più denaro, una posizione più importante professionalmente e così via. Ci sono soldi in uscita per imprevisti o guasti. C’è qualche contrasto da sanare tra genitori e figli, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno deve armarsi di pazienza, l’Ariete deve contenere la sua energia

Capricorno, i primi 15 giorni di aprile sono da sopportare: c’è chi aspetta una risposta oppure chi è preoccupato per qualcuno che non sta bene. La pazienza va però mantenuta, perché dal 16 si apriranno molte porte, senza troppo sforzo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Ariete, è un momento impetuoso che può anche sfociare in aggressività verbale o risentimento per il proprio destino. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega questo con la grande concentrazione di pianeti nel segno, per cui se c’è qualcosa che non va per il verso giusto, il rischio è di esplodere. Quest’energia dà comunque l’input per progettare qualcosa di nuovo e di bello per il futuro.

Il cielo volge al meglio per il Leone, il Sagittario è baciato da Venere

Leone, ci sono tante cose da realizzare e questo 2024 ti darà più soddisfazioni da giugno in poi e se vuoi vincere una competizione o superare delle difficoltà, a breve ci saranno molte opportunità di riuscita, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi affronta una separazione pretende chiarezza: non tollererai più la mancanza di trasparenza.

Sagittario, tu ami le cose nuove e adesso abbiamo una Venere eccezionale: potresti aprirti di più con il partner ed esporre i tuoi desideri, i nuovi amori sono promettenti e, in generale, questo è un buon mese per approfondire l’amore e fare incontri intriganti. Le stelle sono positive anche per gli accordi, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.











