Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Stiamo per entrare nel vivo dei grandi cambiamenti di maggio, anche se ne abbiamo già avuto uno: l’ingresso di Venere in Cancro. L’Oroscopo di Paolo Fox ci spiega i transiti planetari che giornalmente influenzano i segni zodiacali, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo cosa accade oggi, martedì 9 maggio 2023, a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: incomprensioni per il Leone, la Vergine ha una buona Luna

Leone, arrabbiature residue da smaltire, meglio chiarire quello che non va, fare buon viso a cattivo gioco è meglio, ma è certo che se gli altri ricevono un applauso o un premio e tu no, ci rimani male! Anche perché sai benissimo di aver fatto tanto. Questa sensazione di incomprensione latente, può essere determinante anche in famiglia e nelle relazioni con gli altri. Chi vuole perfezionare un amore o una passione deve darsi da fare, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, abbiamo una giornata produttiva con la Luna in trigono: un aspetto buono, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox! Ormai il dado è tratto. Saturno opposto porta un taglio e a volte anche in maniera esasperata, ovvero se non ce la si fa più a tenere sotto controllo certe situazioni, arrivederci e grazie. Questi sono casi estremi, ma in generale, la Vergine che si affida molto alla propria razionalità ora vuole sì spazzare via delle ambiguità, ma anche ragionare bene sulle scelte più importanti da fare.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve dimenticare il passato, lo Scorpione ha una Venere splendida

Bilancia, un bel cielo, ma soprattutto devi dimenticare il passato, perché tanto bello l’oroscopo degli ultimi mesi non lo è stato. Sono giornate di recupero lento, ma in questi giorni è possibile che arrivi una buona notizia. È possibile però che alcuni programmi non siano riconfermati e questo potrebbe infastidire chi si è impegnato parecchio in un progetto. Non forzare le situazioni, anche in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, impegno e concentrazione: bene andare a fondo in tutte le questioni, anche quelle che riguardano il lavoro. Devi dire sì a un incarico, solo se si rispettano certe condizioni: sei tu a imporre la tua volontà e questo, in fondo, non è sbagliato. Amore che recupera, con una bellissima Venere, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.











