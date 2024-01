Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2024/ Tensioni per il Toro e i Gemelli chiudono relazioni al capolinea

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete programma il futuro, rapporti tesi con alcuni segni per il Toro

Ariete, in questo momento c’è una grande voglia di stabilire cosa fare durante la parte centrale dell’anno, perché maggio, giugno e luglio saranno mesi di scelte. I giovani potrebbero voler fare un’esperienza in un’altra città, altri vorrebbero rafforzare il proprio lavoro, cambiarlo, tagliare rami secchi, sposarsi, convivere e così via: le ipotesi sono tante! Persino la liberazione da una situazione che non è più efficace può essere importante. Domenica, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata chiave, perché si inizia già a pensare a qualcosa di nuovo.

Toro, trovare un buon equilibrio attorno non è facile, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna ricordare che tu sei una persona difficilmente manipolabile e non accetti che qualcuno ti dia un consiglio: in questi giorni potresti trovarti spesso agitato e nervoso nei rapporti con lo Scorpione e il Leone. Forse vorresti un appoggio maggiore, ma quando una persona cerca di essere di aiuto, tu pensi che, tutto sommato, stai bene anche per conto tuo. Probabilmente sei in attesa di una novità. L’amore può tornare domenica!

Gemelli, sono giornate ricche di tensione ma anche di buona positività, considerando il fatto che la seconda parte dell’anno sarà favorevole. In certe giornate, è normale sentirsi un po’ sottotono, anche perché si pensa a ciò che è stato fatto e a ciò che c’è da fare, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Ora bisognerà dare spazio solo a risposte d’amore concrete: non trascinare relazioni inutili. All’inizio di questo mese hai avuto la netta sensazione che una persona fosse troppo lontana da te.

Cancro, l’unico lato incerto è quello legato alla vita sentimentale. Dal 23 di gennaio, l’Oroscopo di Paolo Fox prevede delle opposizioni planetarie: questo non vuol idre che le cose vanno male ma che, evidentemente, tra questo mese e gli inizi del prossimo, ci sarà da riflettere bene su quello che è importante varare, anche a livello familiare: qualche incomprensione è da mettere in conto.











