Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 10 gennaio 2023/ Classifica segni: da Leone a…

E’ martedì 10 gennaio 2023 e siamo pronti a scoprire anche oggi cosa ci riservano gli astri grazie al consueto oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni zodiacali direttamente da I Fatti Vostri: “Leone, due stelle, è un periodo in cui vi state chiedendo se agire o meno. Non dovete fare scelte azzardate in amore. Il Leone se provoca è solo per dire la verità, detestate gli ipocriti, quindi non restate in silenzio se qualcosa non quadra ma a volte è meglio lasciar passare un po’ di tempo, soprattutto se a livello famigliare ci sono ancora compromessi da raggiungere. Sagittario, due stelle. Siete forti perchè le occasioni non le schivate, vi esponete sempre. Siete sempre disponibili e pronto al soccorso degli altri, quindi muovete tutto ciò che avete attorno. Se fate del bene e vi occupate degli altri riceverete qualcosa di bello quindi per questo spargete energia positiva e prima o poi tornerà indietro. Ma in questi giorni anche i più forti devono fermarsi”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 10 gennaio 2023, direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, prosegue così: “Bilancia, due stelle, presto tempi migliori. E’ probabile che qualche livore e qualche preoccupazione resti nell’animo, forse la paura che si ripresentino situazioni complicate che hanno determinato la parte centrale del 2022. Andiamo avanti pensando che questo inizio di anno sia un po’ conflittuale per soldi e lavoro: serve tranquillità. Tre stelle per Gemelli, giornata un po’ nervosa per luna storta. Ogni tanto c’è la necessità di mettere a posto i conti e di programmare gli eventi delle giornate, quindi vi sentite un po’ diversi e cominciate a fare dispetti o non essere più controllabili. Chi sta con un Gemelli non tiri troppo la corda. Mettete a posto i conti in sospeso”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 10 GENNAIO 2023, CLASSIFICA SEGNI

E dopo i nati sotto il segno dei Gemelli la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 10 gennaio 2023, continua con il segno del Cancro: “Tre stelle per il Cancro, siete quasi fuori nella centrifuga di dicembre. Se vi sentite bene a livello emotivo riuscite a dare tanto ma se non vi sentite amati o sereni mettete il musetto lungo che preoccupano anche chi vi sta attorno. Quando siete un po’ giù diventati un enigma anche per gli altri, non vorrei che in amore vi fosse qualche dilemma soprattutto se a dicembre c’è stato qualche conflitto. Ariete, tre stelle. Tempi lunghi di realizzazione per alcuni progetti di cui si potrà parlare a marzo e ad aprile. Giornate un po’ lente, se c’è stato un blocco ora recuperare è un po’ complesso. Giove impone un altro inizio di vita con altre persone ma che fatica rimodellare la propria vita su alcuni avvenimenti recenti anche difficili da gestire”.

Chiudiamo l‘oroscopo di Paolo Fox di oggi, 10 gennaio 2023, con i principali segni del giorno: “Toro, 3 stelle. Da risolvere qualche fastidio a livello fisico. Siete presi dal lavoro e dal mettere a posto questioni di soldi. Un anno importante, vi invito a riflettere cosa dovete fare fra aprile e giugno, in particolare a maggio. Risparmiate energie. 4 stelle per lo Scorpione. Ora non dovete più chiedere a nessuno, forse qualcuno deve iniziare un nuovo progetto ed è un po’ sotto pressione, cose stimolanti. 4 stelle per i Pesci, mai come in questo periodo vi sentite padroni della vostra vita, se potete condividere un progetto con una persona fatelo. Acquario, 4 stelle, possibilità di essere amare e di amati. In questi giorni una grande amicizia può diventare di riferimento. 5 stelle per la Vergine, avete ritrovato una bella forza. Ora state recuperando assieme al Capricorno, oggi rivela grande energia e grande voglia di fare: l’amore tornerà prepotente nella vostra vita”.











