Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 6 gennaio 2023/ Classifica segni: da Bilancia a…

E’ giunto il momento della giornata in cui anche oggi, venerdì 6 gennaio 2023, andiamo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo è stato ospite come di consueto presso I Fatti Vostri, regalando le sue previsioni per per le prossime ore nonchè per il weekend entrante: “Bilancia, due stelle. Il mese di dicembre vi ha portato dei dubbi, a Natale e a capodanno avete vissuto delle malinconie. Voi siete il segno della pazienza e della tolleranza ma se poi gli altri se ne approfittano è normale che chiudiate le porte, quindi ci sono giornate in cui vi va di stare da soli: Epifania di riflessione. Ariete, due stelle. A dicembre gli Ariete che avevano dei dubbi in amore l’hanno espresso. Chi sta con la persona giusta avrà chiarito ma chi per anni o mesi ha dovuto sopportare tensioni è ancora un po’ sotto pressione e ciò si potrebbe allargare a parenti e amici”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 6 gennaio 2023, continua così: “Capricorno, 3 stelle. Pausa di relax. Il Capricorno non si arrende mai e alla fine vince, soprattutto da marzo, ma la giornata di relax ci vuole per tutti soprattutto se siete sempre quelli che dovete decidere. Voi preferite decidere da soli perchè sapete che se gli altri sbagliano poi dovete riparare. Gemelli, un oroscopo silenzioso. Gennaio è un mese che rappresenta la vostra capacità di amare quindi se c’è una persona che vi piace dovreste parlare, e con gli amici non vi tirate indietro. Per il lavoro invece è tutto in stand-by, certe questioni non si sbloccano prima di primavera ma state lavorando in tal senso. Cancro, luna nel segno raddoppia passione e sensibilità e nel contempo l’irascibilità. Fatevi scivolare addosso le tensioni e mi auguro che abbiate a fianco una persona carina perchè ne avete diritto. A dicembre non tutto è andato come volevate anche sul lavoro”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 6 GENNAIO 2023, CLASSIFICA SEGNI

Continuiamo a scalare la classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 6 gennaio 2023, e vediamo le previsione per i nati sotto il segno del Toro: “Toro, 4 stelle, siete fra i segni più forti del 2023: fate il vostro gioco. Vincerà il Toro più propositivo e con le idee più chiare. L’oroscopo dice al Toro di fargli vedere cosa sapete fare. 4 stelle per la Vergine. Buona indicazione per un immediato futuro anche per il lavoro. Certe situazioni che appesantiscono e che avete portato avanti per anni non sono più importanti, i nati Vergine hanno un po’ paura dei cambiamenti ma sono il sale della vita se no faremmo sempre le stesse cose. 4 stelle per il Sagittario, un fine settimana importante. Domenica ci sarà una bella emozione. Da dicembre si è mosso qualcosa e con l’aiuto di persone care potrete fare di più, favoriti quelli che lavorano con il partner”.

L’oroscopo di Paolo Fox del 6 gennaio 2023 si conclude con i segni che oggi e nel weekend vivranno al meglio: “Leone, 4 stelle. Attenzione ai rapporti con Scorpione, Toro e Acquario che in qualche modo vi lanciano frecciatine. Siete molto forti ma rischiate di apparire prepotenti: domenica baci e carezze. Pesci, 5 stelle. Vi siete comportati bene negli ultimi mesi, avete ritrovato grande forza ed energia ma c’è ancora da risolvere un problema fisico, c’è da aspettare un po’. In ogni caso un piccolo problema è stato affrontato una volta per tutte. Acquario, il cielo bacia oggi e domani gli Acquario. Un oroscopo importante, bene in relazioni, incontri e sul lavoro. Scorpione, 5 stelle per la vostra capacità di essere tosti e sinceri, se qualcosa non va in amore meglio parlarne fra oggi e domani, un fine settimane molto intenso”.











