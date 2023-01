Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo venerdì 6 gennaio 2023, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa troveranno nella calza della Befana?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone al momento è come se dovessi mettere a posto molte questioni rimaste in sospeso: tu difendi a spada tratta tutte le persone che ami, anche quando hanno torto e questo veramente ti fa onore. Poi però i panni sporchi si lavano in casa e quindi non è che giustifichi tutti! Anzi, potresti anche arrabbiarti con chi ti ha messo in mezzo. Potresti sentire anche un po’ nervoso e in debito con qualcuno che non riconosce i tuoi meriti.



Cara Vergine. La cosa importante, adesso, è ritrovare un po’ di tranquillità, soprattutto nel lavoro e nello studio. La possibilità di esprimere al meglio le tue qualità, anche quelle oratorie, sarà molto forte in questo momento, entro marzo. Perché poi, questo Saturno opposto, da marzo, potrebbe portare dubbi: non certo perché si bloccheranno le questioni di lavoro, ma perché non potrai fare tutto quello che ti sarà richiesto. Quindi dovrai scegliere: cosa portare avanti e cosa no. Ricordo che Saturno opposto non rappresenta un elemento negativo, ma rappresenta, semplicemente, la necessità di fare delle scelte e, probabilmente, per qualcuno, queste scelte riguarderanno anche l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, cosa c’è nella calza della Befana per Bilancia e Scorpione?

Per i nati sotto il segno della Bilancia, avere una Venere favorevole, mentre a dicembre è stata contraria, rappresenta un elemento di forza. Venere contraria, nel mese passato, ha inasprito i conflitti. Forse proprio a Natale e Capodanno ha creato un senso di disagio e di scontento. Ora Venere è attiva: non è che tutte le persone che ti hanno creato di problemi improvvisamente non sono più complesse da affrontare, però forse sei tu che stai cambiando atteggiamento nei confronti degli altri. Chi era già in crisi col partner si renderà conto che è possibile trovare un amore più appagante o spera in una soluzione.

Caro Scorpione. Sottovalutare i nuovi progetti non va bene, però ricordo sempre (e ci arriveremo) che ci sarà questo bivio, tra marzo/aprile/maggio, quando dovrai decidere se continuare o no una certa collaborazione, se firmare un accordo oppure no. L’amicizia è un valore che molti di voi riscopriranno e scopriranno per la prima volta e sarà motivo di riflessione per tanti, questa Venere contraria, perché se ci sono delle persone che vi vogliono bene, adesso dovranno dimostrarlo: non accetterete più rinvii, da questo punto di vista.











