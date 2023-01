Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento analizzeremo le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 1 gennaio 2023? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de IlSussidiario.net – saranno vostre amiche.

Pesci, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: prendersi ciò che spetta

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Leone e Vergine

L’oroscopo Paolo Fox premia il Leone: è un periodo sereno e le uniche divergenze possono esserci per le coppie che hanno vissuto delle problematiche. Sappiamo che Venere, a breve, tornerà in opposizione e quindi questo cielo è un po’ particolare: magari anche le coppie che si vogliono tanto bene dovranno discutere. Una sorta di resa dei conti è in arrivo.

Scorpione, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: la noia è un nemico ma...

Concentrandosi sulla Vergine, l’oroscopo Paolo Fox svela che si prospetta una giornata piacevole. Gennaio e febbraio sono mesi importanti per ottenere risultati. Se c’è una persona troppo diffidente, cerca di capire perché si comporta in questo modo e ricorda che spesso anche tu, agli occhi degli altri, sei giudicato un po’ troppo schivo. Molte emozioni in arrivo e febbraio sarà un mese importante per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Bilancia e Scorpione

Ai nati sotto il segno della Bilancia, l’oroscopo Paolo Fox dice: “Dimenticare i tristi trascorsi non è facile, soprattutto quando lasciano il segno. Rapporti complicati da tante cose, ma dal 3 gennaio inizia questo nuovo transito di Venere: invito soprattutto quelli che hanno avuto delle difficoltà in amore a guardare il futuro con maggiore tranquillità”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo Paolo Fox non si dimentica dello Scorpione: ecco un mese particolare! Un rapporto può essere messo alla prova oppure tu stesso potresti pensare di non avere al fianco la persona giusta, anche se a volte si discute per motivi molto banali. Per chi ha il partner lontano, è chiaro che c’è bisogno di riavvicinarsi. Lavoro: grandi scelte entro primavera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA