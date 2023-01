Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 gennaio 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo primo lunedì di gennaio vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, questo è un periodo di forza, perché hai la necessità di cambiare qualcosa nella tua vita o di superare un problema. Quindi tutti i nati Ariete che adesso si mettono in gioco, per ottenere qualche vantaggio, avranno di più: complice questo Giove che, dal 20 dicembre, ha in qualche modo influenzato il segno e ancora oggi, in questi primi giorni di gennaio, funziona e funzionerà ancora a lungo.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox, i segni flop / Amore, lavoro e fortuna

Toro, la fatica che senti addosso è quella tensione, maturata di recente, che però ti è servita per cambiare alcuni progetti e prospettive di vita, perché sappiamo che Urano nel segno è molto importante, lo hai da diversi anni, e quindi, se hai fatto dei cambiamenti incredibili, lo devi a questo stato di cose. Ritrovare un bel po’ di tranquillità è importante, anche oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 gennaio 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il lunedì di Gemelli e Cancro

Gemelli, vorresti arrabbiarti con qualcuno, forse perché ti sei sentito messo in ribasso e in un angolo: cerca di fare buon viso a cattivo gioco. Novembre e dicembre hanno portato ritardi, ma gennaio è un mese di grande rilevanza. Buone queste stelle, datti da fare!

Cancro, un anno che parte un po’ in sordina, sulla base di qualche piccolo disagio, probabilmente maturato a dicembre: un mese un po’ pesante per molti, perché forse, alla fine, il riscatto non è stato quello giusto, forse non ci sono stati quei premi che avresti voluto e addirittura ti sei sentito più stanco. Credere di più nei sentimenti aiuta a stare meglio.

Classifica oroscopo 2023 di Paolo Fox: i segni up & down / Amore, lavoro e fortuna

© RIPRODUZIONE RISERVATA