Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

E’ arrivato il giorno dell’Epifania: è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per l’Epifania?

Ariete. Non posso escludere che, anche oggi, ci siano degli Ariete un po’ agitati. Gli impegni lavorativi sono e saranno parecchi: Giove nel segno potrebbe indicare, per qualcuno, la necessità di fare tanto e non ci sarà neanche il tempo di respirare. Notizie da lontano. Attenzione in amore: se una storia non andava bene da anni, questo non è un periodo che la salva! Gli Ariete vogliono vivere a modo loro e adesso non accettano compromessi.

Cari Toro hai le idee ben chiare! Quante volte ho ripetuto che, addirittura dal 2018, stanno maturando lente trasformazioni che stano prendendo quota solo ora. Se non riesci ad amare il tuo lavoro oppure hai avuto un momento di fermo, inizia a pensare a ciò che di bello può esserci da qui a maggio: è possibile tornare in sella e addirittura sono tanti quelli che già a dicembre hanno iniziato un programma di successo. Dunque, anche se qualcosa non piace, potrà essere cambiata. Qualcuno ha già vissuto un trasferimento, un cambio di ruolo. Amore, a gennaio, un po’ sottotono: forse c’è da rivedere qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2023: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli le stelle proteggono proprio i sentimenti, invece c’è un “sereno/variabile” per il lavoro, in cui assolutamente bisogna mettere a posto alcuni contenziosi aperti: questo è un momento importante proprio per tracciare la storia dell’amore. Se puoi partire per un viaggio insieme alla tua dolce metà o magari, semplicemente, sperimentare una comunione di interessi che non sospettavi, non fermarti! Perché davvero l’amore può appagare e soprattutto, in questo momento, è importante per compensare qualche dubbio nato altrove.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro spero che le festività non abbiano portato più tensioni che altro. Questo è l’ultimo giorno di festa (“l’Epifania tutte le feste se le porta via”), a spero che i Cancro non rimpiangano un Natale, sotto pressione, un Capodanno agitato, perché qui bisogna andare oltre: chi ha vissuto delle complicazioni, deve cercare di non alzare la voce e di guardare il futuro in maniera più attiva. Certo che la fantasia si affaccerà nella tua vita, facendoti scoprire un mondo forse nuovo per te.











