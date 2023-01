Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di sabato 7 gennaio 2023 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, i nodi arrivano sempre al pettine e, soprattutto se ultimamente ti è capitato di dare più di quello che hai ricevuto, da adesso non recriminerai nulla, perché sei una persona molto orgogliosa, ma potresti far presente che alcuni conti non tornano. Ci sono delle preoccupazioni (Venere in opposizione rimette in discussione alcuni rapporti), ma l’importante è non farsi coinvolgere da persone esterne al legame: attenzione quindi alle polemiche che nascono fuori da un certo giro.

Vergine, è una giornata di recupero, anche a livello fisico e, con un Capricorno o un Gemelli, potresti vivere anche una sorta di sfida sentimentale. Le preoccupazioni in famiglia si possono risolvere: d’altronde, tu sei una persona che, con una buona dose di logica, riesce a fare sempre quello che gli altri non riescono a fare Si movimenta, molto più del solito, il settore amicizie e questo può procurare appoggi inaspettati. Miglioramento psico-fisico.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, che sabato sarà?

Bilancia, dimentichiamo dicembre, perché credo che tanti abbiano vissuto le ultime festività in maniera pesante: da un progetto che è saltato a una situazione di noia che no si è riusciti superare, quasi tutti hanno dovuto affrontare momenti un po’ strani. Le perplessità sono minori, nel mese di gennaio, ma bisogna sempre capire con chi si ha a che fare.

Scorpione, spero che tu abbia veramente voglia di esprimere al meglio i tuoi desideri. Certo, questa Venere contraria quantomeno un po’ di noia, in amore, la porta. Poi dipende: per esempio, nei nuovi legami, potrebbe esserci difficoltà nel vedersi e, in quelli di lunga data, la ripetitività di certi eventi non soddisfa. Comunque, chi è solo, in questo mese di gennaio, forse non si concederà del tutto, ma sarà fermo in osservazione. Il periodo da marzo in poi, con Saturno attivo, sarà determinante anche per quello che riguarda la tua immagine: molti sono abituati a lavorare nel silenzio, con modestia, ma adesso bisogna uscire allo scoperto e ne parlerò meglio entro primavera.

