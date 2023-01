Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 gennaio 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo sabato 7 gennaio 2023 vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, sei di più miti consigli? Certo che ultimamente non ti andava bene nulla! Hai ragione tu, comunque: nei rapporti in crisi da tempo, è nata quella sorta di insoddisfazione dalla quale poi è difficile tornare indietro. Non bisogna sottovalutare la simpatia e l’affetto delle persone intorno: il dono dell’amicizia è un bene che va coltivato, soprattutto in questo mese di gennaio che sta già vedendo una Venere nuovamente attiva. Gli adolescenti ai loro primi approcci e le persone che vogliono riscoprire un amore, anche dopo una separazione, potranno trovare magari un amore o semplicemente conforto tra nuovi amici. Ci sarà chi rapirà il tuo cuore, ancora? La risposta, se ti darai da fare, è sì.

Toro, se ci sono delle situazioni che devi affrontare, meglio muoversi entro stasera, perché domenica potrebbe essere una giornata un po’ più nervosa. Trasferire tensioni in amore è possibile solo se c’è qualcuno che proprio non ti dà retta. Dicembre doveva essere un mese importante per chi aveva delle dispute, ma chi non è riuscito a sanare un rapporto ora trova Venere contraria e quindi qualche problema potrebbe tornare. Meglio, in questo periodo, riferirsi ad amici sinceri, se ci sono delle difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox: il sabato di Gemelli e Cancro

Gemelli, amore e buon senso devono sempre andare d’accordo nella vita e chi è solo deve muovere questa situazione verso la ricerca di un partner adatto: questa Venere crea molte occasioni cogliere al volo. Naturalmente i Gemelli hanno un modo di fare, di solito, piuttosto attivo e molto positivo, quindi non devo sollecitare nulla, però se, in questi ultimi tempi, in amore, ci sono state delle problematiche, forse bisogna anche tendere la mano a chi ora guarda da un’altra parte. Controllare situazioni di disagio a livello economico, blocchi, ritardi nei pagamenti o questioni di lavoro è, purtroppo, ancora necessario.

Cancro, ho spiegato più volte che dicembre non ti ha regalato delle festività tanto sorridenti. Questo è un oroscopo generale, però qualche pensiero di troppo c’è stato a Natale e qualche dubbio anche a Capodanno. Se non riesci a tranquillizzarti, a livello emotivo, forse è perché hai attorno delle persone che non ti capiscono fino in fondo, anche se bisogna ricordare che, essendo tu governato dalla Luna, spesso rimani un rebus persino per te stesso. In amore, avrai bisogno di chiarire quello che non va.











