Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della domenica per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, con Giove a favore, va meglio, ma questo non basta per ottenere tutto ciò che si desidera. Qualcuno, per esempio, potrebbe anche pensare di non fare più un certo tipo di lavoro, non tanto perché non piace più un modo di lavorare, ma è probabile che ci siano stati dei conflitti con delle persone attorno. Quindi tanti Leone sono in conflitto con un collega o con un capo e si chiedono:” Ma perché devo sempre avere a che fare con questi tipi? O mi pagate di più o cambio aria”. È un discorso ancora un po’ vago e non così definito (forse lo sarà di più verso aprile o maggio), però la possibilità di cambiare è dietro l’angolo o, quantomeno, di imporsi.

Vergine, Venere è in aspetto neutrale: in questo momento sollecito all’azione anche i cuori solitari, perché si farà una scelta importante, qualcuno penserà alla casa, a un trasferimento e magari c’è chi già ha avuto una buona proposta. Non sarà difficile ritrovare una bella carica vitale: i nativi del segno sono teoricamente persone molto oculate e determinate, ma chissà che un cosiddetto “colpo di testa” non possa essere fonte di grandi cambiamenti, a breve. Anche i Vergine, quest’anno, vogliono vivere qualcosa di emozionante!

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, la domenica

Bilancia, una situazione indecisa, solo perché, da qualche giorno, sembra tornata un po’ di agitazione interiore. È chiaro che chi ha vissuto delle festività contrastate, chi a Natale e Capodanno ha vissuto un momento di freddezza, non non è del tutto convinto di affrontare un futuro migliore. Se quindi questo non è ancora il momento giusto, secondo voi, per affrontare un discorso di coppia, quantomeno bisognerebbe evitare ulteriori scontri. Una delusione potrebbe essere nata di recente.

Scorpione, quello che è più eccitante, in quest’oroscopo, è l’amore, ma vissuto in maniera un po’ trasgressiva, perché questa Venere è, non dico conflittuale, ma mette alla prova alcuni rapporti. Chi si fa notare, potrebbe anche fare un incontro mozzafiato, mentre diverso è il discorso per chi vuole vivere una relazione per sempre: da questo punto di vista, trovo lo Scorpione molto più tranquillo e oculato. In casi eccezionali, se ci sono delle dispute, per quanto riguarda il lavoro, si potrà consultare un esperto, un commercialista o un avvocato.

