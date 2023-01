Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 gennaio 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo arrivati a domenica 8 gennaio 2023 vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, il cielo è più disponibile, per quanto riguarda il lavoro, e spero veramente che questo Giove nel segno possa chiudere tutto quello che non va bene e aprire tutto ciò che funziona. L’Ariete è un segno di fuoco e ora deve sviluppare questa espansione e questa fiamma: il periodo registra novità che possono essere definite rilevanti, anche e soprattutto adesso che Venere è tornata favorevole.

Toro, è facile che ci sia qualche momento di disagio in amore: quando si ama, è inevitabile vivere dei piccoli conflitti però, se c’è una situazione che riguarda un ente, un’assicurazione da mettere a posto, insomma, se in coppia di discute anche per motivi di soldi, sarebbe forse meglio, a gennaio, evitare le polemiche: sarà possibile? Non credo tra ex ma, tra persone che si vogliono bene, magari un limite può essere posto.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, che domenica sarà?

Gemelli, in questo periodo, bisogna superare un po’ di tensione e va precisato anche che Saturno, da marzo, sarà un po’ nervoso e quindi sarebbe il caso, fin da ora, ridiscutere alcune questioni di lavoro, di rivedere alcuni accordi e contratti. I Gemelli si annoiano se hanno una persona al proprio fianco una persona che non cambia, però attenzione: le mutazioni continue possono portare sbandamenti. Forse bisogna trovare una via di mezzo.

Cancro, il recupero c’è, perché non abbiamo più la Venere contraria di dicembre e perché, via via che ci avviciniamo alla primavera, ci saranno delle riconferme. Voglio fare i complimenti a tutti coloro che hanno iniziato un nuovo progetto, anche contro il volere di tanti. Il segno del Cancro sembra debole, ma non lo è affatto, anzi! Se vede che qualcuno si mette di traverso, cerca di superarlo. Venere non è più ostile e tornerà in aiuto dalla fine del mese: spero davvero che anche le coppie che hanno vissuto difficoltà possano recuperare.

