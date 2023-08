Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 agosto 2023/ La Vergine è cerebrale e il Leone ha la Luna opposta

Oroscopo Paolo Fox: bene l’amore e così così il lavoro per il Leone, la Vergine non usi solo la mente

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox dà 8/9 come punteggio in amore e 6/7 al lavoro, perché in questi giorni potresti essere preoccupato rispetto a degli incarichi importanti e sarà difficile non scontentare nessuno. Ricordiamo che ci sono state anche delle discussioni accese, tra febbraio e maggio, e quindi ci sarà chi dovrà intraprendere delle nuove scelte. Per quanto riguarda le relazioni sentimentali, bisogna essere cauti: oggi la Luna contraria porta momenti di insofferenza. Forse sarebbe il caso di farsi scivolare le cose addosso, però non è facile, per una persona orgogliosa e forte come te.

Vergine, tu sei il segno dell’analisi e il segno più introspettivo che c’è, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non a caso, persone che si occupano di psicologia o grandi scrittori appartengono a questo segno zodiacale. Tuttavia se analizzarsi o analizzare le cose in maniera dettagliata è importante, perché ci aiuta a superare i problemi, quando si piega un po’ troppo l’istinto al volere della ragione, si rischia di entrare in conflitto: non siamo solo mente, ma anche corpo, istinto e anima. Ecco perché Mercurio e Marte favoriscono i ragionamenti, ma in amore bisogna lasciare andare le passioni.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia in ripresa anche fisica, lo Scorpione ha la Luna opposta

Bilancia, il recente passato non ha avuto un percorso facile da affrontare e addirittura c’è chi è stato male dall’estate dell’anno scorso. Si può dire che tra l’estate 2022 e l’estate 2023 alcuni Bilancia si sono fermati, chi prima e chi dopo. Ora è importante recuperare il tono fisico e poi capire che nei periodi agitati è+ bene fare qualcosa di utile per il nostro futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox ti trova decisamente più forte, rispetto a prima, e nella seconda parte dell’anno avrai prospettive in più. Recupera buona energia e l’amore adesso è ancora più rilevante, perché chi è stato male ha capito quali sono le persone a favore e quelle contrarie.

Scorpione, una Luna opposta assieme a una Venere un po’ stramba, potrebbe farti pensare che l’amore sia a un bivio o magari che l’intolleranza domini la scena, al posto della passionalità. L’Oroscopo di Paolo Fox che tu sia tra quelle persone forte e lungimiranti dello Scorpione che vogliano puntare sulle novità, dimenticando il passato. Attenzione alle questioni di lavoro che comportano qualche fatica in più.











