Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Come andrà questo lunedì per i segni zodiacali? Il Leone ha una Venere che potrebbe creare tensioni, sopratutto per chi ha una situazione con un sentimento in bilico. Più facile per i giovani in cerca di avventure. La Vergine deve ritrovare tranquillità perché situazione sentimentali hanno creato problemi. Per la Bilancia vanno superate le tensioni di dicembre e fare attenzione ai rapporti di coppia. Lo Scorpione vivrà un momento di forza sul lavoro ma gennaio non è facile per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, tensioni

Leone, questa Venere strana potrebbe creare diverse tensioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualcuno in questo momento vorrà valutare se continuare un sentimento oppure no. Persino chi ama tantissimo avrà avuto delle defiance: c’è una situazione che va colmata. I giovani a caccia di avventure hanno meno problemi ma la situazione potrebbe essere un po’ più agitata per le coppie che stanno cercando di ritrovare un buon feeling. Attenzione con Scorpione e Acquario.

Vergine, in questi questi giorni è molto importante ritrovare una bella di tranquillità. Serve un severo autocontrollo, visto che il transito di Marte ha creato anche delle fatiche a livello psicofisico. Molte situazioni sentimentali hanno mostrato problemi oppure c’è chi è rimasto troppo preoccupato per problemi personali e adesso deve cercare di voltare pagina e ritrovare un po’ di tranquillità in famiglia. La Vergine non crede al destino ma alla programmazione degli eventi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, i sentimenti

Bilancia, vanno superate le tensioni di dicembre e questi pianeti invitano a dare uno spessore più umano al rapporto di coppia. I problemi sono però superati? Dipende dalle singole relazioni: con il segno dell’Ariete e del Capricorno alcune tensioni sono state maggiori. La Bilancia, governata da Venere, che rappresenta la fantasia, vuole realizzare i propri sogni. Per ottenere vantaggi è però necessario un gruppo, un clan di riferimento, delle persone che sostengono ed è forse questo che è mancato alla Bilancia, soprattutto in dicembre, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, sta per arrivare una stagione di forza per quanto riguarda il lavoro, perché tra marzo maggio si decideranno tante cose. Gennaio non sarà un mese molto facile per le relazioni sentimentali. Questo è un momento in cui bisogna sforzarsi, tenere sotto controllo alcune situazioni particolari e forse sono anche da sconsigliare le iniziative che spingono contro qualcuno, perché il rischio è di mostrarsi un po’ troppo intolleranti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











