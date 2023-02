Oroscopo Paolo Fox, settimana 6-12 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni

Come ogni lunedì è giunto il momento di scoprire l’oroscopo dei prossimi sette giorni di Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione è stato ospite stamane negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, svelando la classifica dei segni zodiacali per la settimana 6-12 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox, Leone momento strano, Sagittario scontri col partner, Pesci pensate ad un solo progetto

“Leone, 12esimo posto, ci sono settimane in cui uno fa un sacco di cose o magari è un po’ arrabbiato. Questo è un momento strano per voi, c’è da dire che siete in discussione con una persone o alcune cose non vanno bene. La prima cosa che vi chiedo è di non alimentare polemiche, ve lo chiedo soprattutto per l’amore. Domenica cercate di essere sereni. Sagittario, 11esimo posto. Non ci sono pericoli in corso ma il fatto che dovete redarguire il partner per le spese eccessive ci crea del disturbo. Questo periodo passerà poi dal 20 febbraio. Qualcuno si sta facendo delle domande ma è semplicemente una Venere strana che da fine mese vi porterà in auge. Decimo posto per i Pesci. La vera ripartenza ci sarà da marzo, dovete mirare bene solo sui progetti più importanti, un bersaglio. Ci vuole una situazione più precisa e ciò vale anche per i sentimenti”.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro cercate conferme, Bilancia cerca conferme, Gemelli conflitti famigliari, Ariete grandi prospettive

“Nono posto per il Cancro. in attesa che questo giove si tolga dalle scatole, dovreste avere qualche conferma in più rispetto a dicembre anche per i sentimenti. Per voi i sentimenti sono importanti perchè appartenenti ai segni dell’Acqua: quando non vi sentite amati andate in tilt, non siete freddi e calcolatori. Bilancia, ottavo posto. Negli ultimi mesi vi siete sentiti un po’ sotto pressione, come camminare con una spada di Damocle. Non c’è pi quella sensazione ma vorreste qualche conferma in più, giornate di studio. Settimo posto per i Gemelli, conflitti famigliari soprattutto se ci sono questioni di soldi, fra marzo e maggio discorso chiaro anche per il lavoro, avete la sensazione che certe situazioni non siano state chiarite. In amore non è un periodo freddo, se ci fosse un po’ più di impeto.. fine del mese va meglio. Ariete, cielo di grandi prospettive, c’è una bella combinazione di pianeti che può portare lontani, conferme e occasioni. L’unica cosa che vi chiedo è di non pretendere tutto e subito, avete questo difetto di impelagarvi in situazioni burrascose perchè siete precipitosi”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione amore e casa importanti, Vergine grande forza, Acquario vincerete sfide, Capricorno a breve una vittoria, Toro incontri interessanti

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana 6-12 febbraio 2023 si chiude come sempre con i segni al top di oggi: “Scorpione, quinto posto, domenica bella giornata. Ognuno ha la sua strada però chi da poco ha cambiato lavoro potrà magari ricambiarlo, ci sono situazioni al limite e lo scoprirete a breve meglio. L’amore e la casa sono importanti, e lo dico soprattutto ai più giovani che si sono spostati per motivo di lavoro. Quarto posto per la Vergine. Giorni pieni di impegni, pensieri sono tanti in questo momento, poi magari avete dei compiti da portare avanti e siete ancora più sotto pressione. Di solito comunque avete una grande forza. Acquario, terzo posto, da giovedì un ottimo cielo. Sentiremo parlare di questo segno in questi giorni, possibilità di vincere sfide, superare esami, siete sulla cresta dell’onda e forti. Secondo posto Capricorno, inizio settimana molto interessante, cielo che anticipa grandi risorse da maggio in poi, magari un progetto che volete lanciare o magari una vittoria a breve a febbraio per poi mettere a punto tutto ciò che vi serve dopo questo successo. Primo posto per il Toro, tanti pianeti ottimi: fatevi guidare dalle buone intuizioni. Potreste fare incontri interessanti, avere riconferme… potreste avere belle novità anche per quanto riguarda i sentimenti che erano confusi nel 2022”.

