Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni astrologiche per la giornata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Guardando le effemeridi, la Luna è ancora nel segno del Leone, il Sole è in Acquario e Mercurio, sabato, arriverà in questo segno. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve dominare una Venere oscura, il Capricorno ha tensioni con i collaboratori

Sagittario, oggi abbiamo Luna e Sole in aspetto buono, peccato Venere e Marte contro! Sembra quasi che l’amore sfugga di mano e che ci sia bisogno di stare con una persona che però non è disponibile. C’è ancora qualche ricordo che affiora, di tanto in tanto: questo mese di febbraio è iniziato con un’emblematica Venere che, nel suo significato di “passato”, riporta i tuoi pensieri indietro nel tempo e magari ti spinge anche a fare paragoni fra quello che stai vivendo adesso e quello che hai vissuto. Questo procura al tuo cuore struggenti sensazioni: una Venere che andrebbe dominata, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, con questo cielo si può fare molto, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che si può fare ancora di più a marzo e soprattutto da maggio. Oggi, domani e dopodomani sei piuttosto motivato e pronto a fare. Peccato che ancora non ci sia una conferma totale e che tu viva ancora qualche piccola tensione: con l’ambiente, con i soci o con i collaboratori. Sono giorni illuminati per ciò che concerne l’amore e il fine settimana darà di più. Molto bene domenica 12.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario oggi è giù di corda ma ha Mercurio all’orizzonte, opportunità per i Pesci grazie a Venere nel segno

Acquario, questa Luna in opposizione oggi vi trova molto stanchi, in fermento, forse estremamente agitati per una prova? Attenzione a non commettere errori di distrazione. La tua bella figura la farai: ti conquisterai la stima e la fiducia di tutti, quindi non bisogna assolutamente preoccuparsi. Da sabato 11, Mercurio entrerà nel segno e questo rappresenta anche il desiderio di volare alti: se c’è un progetto che vuoi lanciare, ricorda che dal 13 potrai muoverti più liberamente, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questa situazione astrologica parte in maniera discreta: domani e dopodomani avremo la Luna in opposizione però, nel complesso, l’Oroscopo di Paolo Fox ammette che non ci sono più le stelle avverse dell’estate scorsa. Tutte le persone che hanno sofferto per amore oppure stanno accanto a una persona che a volte sembra incapace di dare stimoli diretti, hanno fatto buon viso a cattivo gioco o stanno cambiando: ecco perché a livello sentimentale, con Venere nel segno, avrai delle bellissime opportunità. È il momento di fare esami e anche di vincerli! In amore, una piccola vittoria può arrivare nel weekend.

