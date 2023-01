Oroscopo Paolo Fox, settimanale 30 gennaio-5 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica

E’ lunedì e come ogni primo giorno della settimana andremo a scoprire quale sarà l’oroscopo di Paolo Fox per i prossimi sette giorni. Direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ecco la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo della settimana 30 gennaio-5 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario mancano spunti, Vergine ‘sospesi’, Gemelli cercano rivalsa, Cancro in cerca di ricompense

Sagittario, 12esimo posto, mancano spunti. Sarà soprattutto dal punto di vista sentimentale che qualcosa non va, discussioni per soldi e figli, piccole polemiche da superare. Le coppie di lunga data comunque non avranno problemi. Vergine, 11esimo posto. Siete tra color che son sospesi. Grandi impegni e responsabilità che pesano, dal punto di vista fisico siete un po’ provati, dovete trovare tranquillità. Decimo posto per i Gemelli, piccoli intralci, dovete fare le cose importanti ma avete voglia di avere qualche rivalsa. E’ un momento in cui dovete tenervi lontani dalle complicazioni anche in amore. Nono posto per il Cancro in attesa di ricompense che arriveranno da marzo. Se non ci sono oggi grandi novità non disperate. Dal punto di vista lavorativo e degli esami bisogna aspettare un po’ mentre in amore si accorciano le distanze, dopo una fine dell’anno vissuta un po’ male.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno sotto pressione, Leone pensieroso

Capricorno, ottavo posto. Mercoledì e giovedì giornate pesantucce. Tutto ciò che fate vi darà tanto, da maggio un cielo fantastico. Dovrete fare diverse scelte ma il tema dominante della seconda parte dell’anno è il successo, ma ogni tanto siete sotto pressione soprattutto se pensate di non essere circondati da persone affidabili. Avete la mania del controllo ma attenzione a non riempirvi la testa di grattacapi. Amore interessante nel weekend. Leone, siete un po’ pensierosi. Ci sono state delle tensioni sul lavoro, ora riflettete bene perchè spesso agite d’istinto. Siete molto istintivi quindi se chiudete una situazione c’è il rischio che quando Giove diventerà dissonate ve ne pentiate: non agitate le acque inutilmente e recuperate un buon rapporto in amore.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete giornate sì, Bilancia siete liberati, Acquario effervescente, Toro settimana a metà, Pesci verso regolazione, Scorpione dite agli altri che volete loro bene

Ed eccoci arrivati agli ultimi segni dell’oroscopo di Paolo Fox della settimana 30 gennaio-5 febbraio 2023: “Sesto posto per l’Ariete. Sono giornate sì, avete avuto un piccolo calo a dicembre mentre adesso state recuperando: c’è forza e volontà di azione anche in amore. Chi aspetta una risposta legale potrebbe averla entro maggio. Bilancia, quinto posto. State combattendo e state cercando di risolvere problemi personali. Vi guardate allo specchio e non avete nulla da rimproverarvi: se avete liberato una verità nascosta ora vi sentite meglio. Acquario, quarto posto. Giornate effervescenti soprattutto domani. Inizia questa settimana in maniera intrigante e poi potete fare delle scelte importanti in campo sentimentali, si risveglia qualcosa. Terzo posto per il Toro, cielo importante. Settimana che funziona soprattutto a metà. Pesci, secondo posto, siete in dirittura d’arrivo, ciò che avete vissuto in maniera pericolosa sarà regolato. Primo posto allo Scorpione, cielo molto bello, settimana per dire quanto volete bene agli altri senza essere troppo ironici perchè a volte la vostra ironia non viene capita”.

