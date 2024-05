Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 maggio 2024/ Cancro tra alti e bassi, Capricorno risale: i top e flop

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox, le cui previsioni su influenza delle stelle vedono Cancro favorito e Capricorno sfavorito tra i 12 segni dello zodiaco.

Nel dettaglio, le anticipazioni del quadro astrale pronosticato dall’esperto degli altri e le loro influenze sulla vita terrena dei nati sotto i segni zodiacali, si rilevano nell’ultimo intervento di Paolo Fox in onda su Radio Lattemiele e I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: tra i segni in difficoltà Cancro e…

Ariete: secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox l’inizio settimana parte col piede giusto. Lunedì, infatti, la Luna sarà ancora nel segno e infonde la voglia di amare.

Toro: lunedì sera la Luna fa ingresso nel segno e ci resta fino a mercoledì sera. Si preannunciano dei nuovi incontri in amore.

Gemelli: per Paolo Fox lunedì la Luna in Novilunio in Toro é in ottimo aspetto per le buone intuizioni e idee creative tutte da sviluppare. I cuori in solitaria possono tornare a credere nella scoperta del grande amore.

Cancro: lunedì ha la Luna contraria fino a sera: dovrà usare estrema cautela ed evitare le dispute inutili. Il fine settimana previsto da Paolo Fox vede la Luna bianca saltate nel segno per infondere rinnovata vitalità.

Leone: nell’oroscopo settimanale di Paolo Fox che concorre con quello del rivale astrologo Brankomi la settimana parte col piede sbagliato. Lunedì sera dovrà tenere testa a una Luna e a Venere in aspetto ostile. E in aggiunta occorre avere cautela nelle dispute in amore.

Vergine: lunedì sera la Luna raggiunge un’ottima posizione e splende in Toro, accanto a Venere. Un’ottima congiuntura astrale favorevole per le novità in ogni campo, soprattutto in amore.

Bilancia: lunedì la Luna é in aspetto oppositore fino alla sera: i single potrebbero imbattersi in un amore fatale.

La seconda metà dello Zodiaco, secondo l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox…

Scorpione: il weekend tra Sabato e domenica é all’insegna della creatività e delle buone idee per dei progetti in cantiere nuovi, secondo le accurate previsioni nell’oroscopo settimanale di Paolo Fox.

Sagittario: tra i segni al top dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox da lunedì si parte col piede giusto. Tuttavia potrebbero insorgere delle dispute per i progetti di lavoro.

Capricorno: dall’amore agli affari, Mercurio può dirsi dissonante. Per i piani d’azione meglio quindi posticipare a data da destinarsi.

Acquario: la seconda parte della settimana può dirsi più tranquilla. Ottime le congiunture astrali nelle giornate fra giovedì e venerdì. Bisogna sfruttare il momento nel carpe Diem.

Pesci: la prima parte della settimana, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, prevede un quadro positivo degli affetti mentre la seconda parte si prevede un clima sentimentale nuvoloso e incerto.

