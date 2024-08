L’oroscopo settimanale dall’11 al 17 agosto 2024 di Mauro Perfetti rivela che cosa accadrà ai segni dello Zodiaco in questi primi giorni di agosto. Quali segni saranno particolarmente favoriti in amore e quali invece saranno baciati dalla fortuna. Favoriti gli incontri per i single Sagittario mentre Acquario saranno inebriati dall’amore di Venere. Al top sia dal punto di vista sentimentale che per quanto riguarda progetti e impegni in vista dell’autunno, invece, saranno Scorpione e sorprendente ripresa per Pesci. Vediamo di seguito le previsioni del noto astrologo per gli ultimi sei segni dello Zodiaco da Ariete a Vergine dopo aver visto quelle dei primi sei segni.

BILANCIA: La settimana di Ferragosto può essere entusiasmante per le vacanze e rigenerante per le questioni di cuore. Gli scontenti però rischiano di sciupare armonia e complicità perché sarà irresistibile la voglia di punzecchiare il partner, per i single si prevedono incontri con persone che non sono ancora pronte a costruire.

SCORPIONE: Siete il segno fortunato della settimana e avrete più fiducia in voi e nei vostri sentimenti. Le unioni collaudate si rinnovano nelle promesse e si rinforzano nell’eros. Per quelle in bilico meglio prendere una pausa di riflessione e godersi le vacanze. Il weekend promette l’incontro giusto per i single. Nel lavoro intuito e giorni top aiutano a vedere meglio gli obbiettivi.

SAGITTARIO: L’oroscopo settimanale stabilisce che si rinforzano l’eros e la complicità regalando una rigenerante e costruttiva pausa di armonia e spensieratezza, per i single si intravedono incontri oppure si ripresenta qualcuno dal passato. Nel lavoro bisogna rivedere e perfezionare i piani.

CAPRICORNO: La settimana di Ferragosto può scardinare il vostro carattere e sciogliere il controllo dei sentimenti, regalandovi una carica di sensualità che vi servirà di ravvivare l’alchimia di coppia o per incontrare la persona giusta se siete single. Nel lavoro grazie al vostro fiuto potrete brillare.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale rivela che avrete l’opportunità di tirare fuori tutto il bello e il buono che c’è nei vostri rapporti e di questo rinnovamento beneficeranno coppia, affetti e amicizia, per i single sono facilitati gli incontri speciali. Nel lavoro, invece, bisogna fare ‘pelo e contropelo’ alle novità, alle proposte ed alle collaborazioni.

PESCI: Le coppie autentiche e le collaborazioni di lavoro affidabili non conosceranno crisi ma gli altri rapporti andranno messi in revisione anche nella settimana di Ferragosto. Per i single si intravedono inaspettati flirt oppure potrebbe riavviarsi una dinamica che si era interrotta.