L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dall’11 al 17 agosto 2024 rivela che cosa accadrà ai segni dello Zodiaco in questi primi giorni di agosto. Quali segni saranno particolarmente favoriti in amore e quali invece saranno baciati dalla fortuna. Si intravedono flirt e ottimi incontri per i single Ariete mentre l’amore con l’A maiuscola andrà a gonfie vele per i Toro, Gemelli vivranno uno spumeggiante Ferragosto. Elevate aspettative per Cancro e ripresa per Vergine, Leone al top. Vediamo di seguito le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni dello Zodiaco da Ariete a Vergine nel dettaglio.

Oroscopo settimanale dal 11 al 17 agosto 2024 di Mauro Perfetti: le previsioni

ARIETE: Settimana di Ferragosto riscalda l’alchimia con il partener e rinforza la complicità negli affetti ma se la vostra relazione è tesa fate i bravi, per i single si intravedono curiosi incontri , se lavorate giorni top 13, 14 e 15.

TORO: Se il rapporto va a gonfie vele la settimana può essere sorprendente per l’amore e rigenerante per le vacanze, ma se la vostra relazione è dispettosa meglio posticipare la festa nel weekend, per i single si intravedono promettenti conquiste, se lavorare la partenza non sarà delle migliori ma poi tutto si aggiusta.

GEMELLI: Le relazioni ben assortite, per l’oroscopo settimanale, vivranno uno spumeggiante Ferragosto generoso di intriganti conferme, per i rapporti al limite si prevedono musi lunghi, il weekend confezionerà un’inebriante flirt ai single, forse con un ex. Se lavorate siate prudenti e attenti con la voglia di osare.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale dall’11 al 17 agosto 2024: Sagittario al Top

CANCRO: Le Stelle di Ferragosto accendono il Luna Park del divertimento e dell’eros. L’atmosfera nei rapporti ben assortiti sarà promettente e le aspettative sempre più elevate, per le relazione non solide non prendete decisioni avventate. Se lavorate dovete contenere le spese.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che Ferragosto è perfetto per innamorarsi e agganciare ‘speciali’ amicizie. Nel frattempo assecondate l’idea di rilassarvi in centro benessere per rigenerarvi, per i single si intravedono inebrianti flirt mentre se lavorate attenti agli imprevisti ma avrete una buona dose di fortuna.

VERGINE: La settimana di Ferragosto sarà rigenerante se la coppia è collaudata, se i rapporti sono al limite, invece, si prevedono enigmatici silenzi e musi lunghi, per i single il weekend può regalare l’anima gemella. Chi lavora vorrebbe cambiare programma e riprendere le ferie.