Oroscopo settimanale dal 21-28 dicembre 2024: le previsioni per i segni dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli

Bentrovati con il consueto appuntamento dell’oroscopo settimanale e le previsioni che vanno dal 21-28 dicembre 2024, tratte da un articolo pubblicato su Io Donna a cura di Francesca Tumiati. Vediamo dunque come andranno le cose nei prossimi giorni e cosa potranno attendersi i vari segni zodiacali, con le indicazioni degli astri che coprono appunto il periodo natalizio e delle feste.

Ariete: per i nati sotto questo segno si respira un bel clima piacevole in famiglia. Per chi è di fine marzo la settimana entrante potrebbe essere quella ideale per ricaricare le pile e cancellare le ultime fatiche dell’anno.

Toro: non è un periodo facile per il Toro ma secondo l’oroscopo settimanale la fatica verrà ripagata a cavallo tra fine anno e inizio anno, con una crescente consapevolezza nei proprio mezzi.

Gemelli: l’oroscopo settimanale è scoppiettante grazie a quella voglia e a quel desiderio di muoversi, di festeggiare i giorni del Natale con entusiasmo, leggerezza e gioia. Giornate promettenti in arrivo?

Cancro, Leone e Vergine: oroscopo settimanale dal 21-28 dicembre 2024

Cancro: per i nati sotto questo segno il periodo del Natale non sembra essere un momento facile. In più da gestire c’è una agitazione irrefrenabile che fa venir voglia di tornare indietro e capire se è stato dimenticato qualcosa (o qualcuno). Settimana un po’ delicata…

Leone: l’oroscopo settimanale prevede un nuovo spartito per i nati sotto questo segno, per il presente e per il futuro. Cosa cambia in amore, amicizia, salute e lavoro? Non è dato saperlo, ma i pianeti sembrano giocare a favore di questo segno.

Vergine: rimettersi in moto sembra cosa buona e giusta per l’oroscopo settimanale. Il consiglio è di programmare un viaggio a sorpresa con gli amici, alzare lo sguardo e possibilmente allargare gli orizzonti.