L’oroscopo settimanale 5-11 agosto 2024 vede Mercurio entrato nel segno della Vergine e questo vuol dire che tutti i 12 segni dello zodiaco avranno più testa sulle spalle e senso di responsabilità. Vediamo nel dettaglio la classifica della settimana riportato da Fanpage.it partendo dal segno meno fortunato Pesci fino al primo Toro.

Oroscopo settimanale 5-11 agosto 2024, i segni meno fortunati in amore e sul lavoro

PESCI: Inizia una settimana nella quale il tuo desiderio di coccole, o anche solo di qualsiasi altro contatto umano, è pari a quello di andare a correre alle 2 del pomeriggio sotto al sole. Magari lungo la tangenziale in città. Diciamo proprio che ne faresti volentieri a meno. E come darti torto?

SAGITTARIO: Il tuo elettroencefalogramma è piatto come il mare quando si dice che è una tavola! Nemmeno un’ondina di entusiasmo, un po’ di ebrezza sentimentale o qualche cavallone di passione mosso da una barca. Niente di niente!

ARIETE: Ti ho dovuto piazzare qua per la dura legge delle classifiche che qualche volta in meritatamente sposta qualcuno più in su o più in giù. Tu in compenso Anche questa settimana resti un giocherellone.

ACQUARIO: Le energie ci sono soltanto che tu preferirai di gran lunga utilizzarle per schiacciare l’avversario a beach volley o mostrare tutta la tua grinta competitiva al torneo amatoriale dei racchettoni sul bagnasciuga. Qualsiasi cosa pur di vincere!

LEONE: Tocca riposarti un po’ dopo tutta questa ondata di passione. Ti senti soltanto come un pattino che viene ritirato sulla spiaggia dopo una lunga traversata d’amore durata 20 giorni.

CANCRO: Qualsiasi dubbio, insicurezza, domanda esistenziale decidi di comune accordo con tutti i tuoi neuroni di soffocarla nelle coccole. Basterà una dichiarazione d’amore anche un po’ forzata da parte del partner e tu deciderai subito di crederle ciecamente.

Previsioni 5-11 agosto 2024, oroscopo settimanale: Scorpione e Toro al top

VERGINE: Venere ti bacia ma il problema resta Marte a sfavore che un pò ti fa dire cose poco diplomatiche e un pò ti rende annoiata come la signorina blu di Inside Out.

GEMELLI: Hai così tante energie che quasi quasi pensi di fare il famoso dritto come i sedicenni che dalla serata in discoteca passano all’alba col cornetto e alla gara di surf. Senza mai stendersi orizzontali per più di dieci minuti.

BILANCIA: Sei un bilanciamento perfetto di pensieri profondi, occhi languidi e voglie maialissime. Da arrossire proprio

CAPRICORNO: Sei affidabile, paziente, dolce e persino rassicurante più dell’istruttore di nuoto per bambini. Quello che con lui ti tuffi anche dal trampolino più alto, e vai dritto di parole dolci.

SCORPIONE: Ti stai riprendendo alla grande come il pesce rosso quando finalmente passa dal secchiello del bambinetto alle onde di nuovo. Anche tu respiri e vuoi respirare amore ma con quella saggezza di chi ne ha passate e adesso sa cosa conti davvero nella vita.

TORO: Ci sarà la fila per chiederti consigli d’amore, ascoltare le tue perle di saggezza e qualche volta anche solo lasciarci abbracciare da te anche se sei sudato. Insomma infondi quella pace in noi che manco un monaco tibetano dopo uno stage di meditazione.