L’oroscopo settimanale riportato sul magazine AlFemminile rivela che nei prossimi giorni i segni dello Zodiaco saranno influenzati dalle congiunzioni di astri e pianeti. Soprattutto saranno due i pianeti che influiranno notevolmente. Da una parte Venere, il pianeta dell’amore per eccellenza che influirà sulla sfera sentimentale e privata e dall’altra Mercurio che invece sarà determinante negli affari e nel lavoro. Vediamo dunque le previsioni per gli ultimi segni dello Zodiaco per la prossima settimana da lunedì 23 a domenica 29 settembre.

Oroscopo settimanale 23-29 settembre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: risposte e conferme per Gemelli

Oroscopo settimanale 23-29 settembre 2024: soddisfazioni sul lavoro per Bilancia

BILANCIA: Cambio della guardia nel tuo segno: esce Venere ed entra Mercurio che sarà determinante per quanto riguarda il lavoro, ti aspettano soddisfazioni professionali e tante nuove opportunità, finalmente potrai portare avanti un progetto che ti sta a cuore da sempre.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 settembre 2024/ Sagittario e Acquario sono affannati e affaticati

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale rivela che la tua vita sentimentale potrebbe subire uno scossone grazie all’arrivo di Venere, batticuore per i single mentre se sei già in coppia periodo giusto per fare progetti per il futuro, anche sul lavoro non mancheranno le ottime notizie.

SAGITTARIO: Buone notizie in arrivo per il tuo segno, Mercurio smetterà di ostacolarti e comincerà ad agire in tuo favore e molte situazione si aggiusteranno finalmente sia dal punto di vista sentimentale che privato.

Previsioni degli ultimi segni: oroscopo settimanale fino al 29 settembre 2024

CAPRICORNO: Venere finalmente tornerà ad essere dalla tua parte e dopo settimane difficili la situazione si sistemerà. In amore ritroverai la passione e la complicità con il partner mentre sul lavoro non è escluso un momento di forte stress.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 settembre 2024/ Gemelli sotto esame in amore, la Vergine ha paura di parlare

ACQUARIO: Turbolenze in amore per colpa di Venere che deciderà di voltarti le spalle, venerdì e sabato le tensioni potrebbero sfociare in litigate furiose, Mercurio invece porterà buone notizie sul lavoro.

PESCI: Infine l’oroscopo settimanale si conclude con lodi ed elogi per un segno che dopo mesi di turbolenze ritroverà il sereno, potrai contare sull’energia positiva di Venere non solo in amore ma anche sul lavoro.