Oroscopo settimanale di Branko dal 19 al 25 luglio 2024/ Amore conflittuale per il Toro, incontri per Leone

Le vacanze si avvicinano e una nuova settimana di lavoro vi attende prima di godervi il sole, il relax e il divertimento, ma cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 19 al 25 luglio 2024? A rispondere a tale domande è Branko che, nel numero in edicola del settimanale Chi da mercoledì, svela le previsioni dell’oroscopo settimanale per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli, del Cancro che sembra avere in mano tutte le carte per avere successo in diversi campi, del Leone e della Vergine.

Oroscopo settimanale di Branko: attenzione ad un incontro per i Gemelli

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko dal 19 al 25 luglio 2024, i nati sotto il segno dell’Ariete possono finalmente aprire il cuore e godersi l’estate. Dal 22 al 25 luglio ci sono giornate perfette per innamorarsi, fare incontri importanti ma anche prendere decisioni come andare a convivere. Incontri consigliati con Capricorno e Gemelli. Le stelle proteggeranno gli investimenti e il patrimonio dei nati sotto il segno del Toro che, però, dovranno aspettare ancora un po’ prima di avere dei risultati. Nel corso della settimana potrà mancare un poi’ di energia, ma sarete sicuramente più tranquilli e sereni. Consigliati gli incontri con la Vergine.

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, la settimana sarà finalmente tranquilla e gentile per i nati sotto il segno dei Gemelli che potrà puntare sulla conclusione di un affare, anche a costo di trascurare la vita personale. Se nel fine settimana arriverà un incontro interessante che potrebbe diventare davvero importante. Le stelle, a tal proposito, consigliano un Leone o uno Scorpione.

Oroscopo settimanale di Branko: Cancro sempre al top

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, i nati sotto il segno del Cancro avranno le spalle coperte sia sul lavoro che in amore. Sexy e instancabili, avete l’energia necessaria per conquistare e travolgere tutti con la vostra passione. Ai single del segno, le stelle consigliano incontri con un Sagittario, ma anche con un Pesci pazzo. Una nuova fase della vita sta per cominciare per i nati sotto il segno del Leone. Cielo perfetto e pieno d’amore per chi è già in vacanza sia per le coppie che per i single che sono super sexy e passionali. In questo periodo, avete poca testa per il lavoro a cui penserete dopo le vacanze. Per i single, consigliati gli incontri con l’Ariete.

Infine, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, i nati sotto il segno della Vergine vivranno un momento intenso in amore, ma attenzione alle polemiche che potrebbero nascere anche da piccole incomprensioni. Abbandonate la timidezza e tirate fuori tutto quello che avete dentro. Per i single, consigliati gli incontri con un Cancro o con un toro.











