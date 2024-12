L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come sempre è tratto dai profili social ufficiali. Cosa accadrà nei prossimo giorni? Cosa prevedono le Stelle? La data da tenere sott’occhio è il 21 dicembre quando il Sole entrerà in Capricorno dando il via al solstizio d’inverno. Alcuni segni, come il Cancro e il Leone saranno particolarmente fortunati soprattutto in amore e lavoro mentre altri come il Toro avranno una settimana un po’ pesante ma potranno riscattarsi nel weekend. Vediamo di seguito le previsioni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre 2024: previsioni di Mauro Perfetti

ARIETE: Le Stelle sono pronte a regalarti una rivitalizzante botta di eros nelle dinamiche di coppia…e spingono i cuori solitari a incontrare l’amore, nel lavoro le idee ritornano ad essere più chiare e produttive.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, le Stelle potrebbero rendervi distaccati e forse anche spigolosi nelle dinamiche di coppia, ma state tranquilli perché nel weekend si recupera con gli interessi, nel lavoro si sblocca ciò che si è inceppato e il Sole dal Capricorno ti darà la spinta giusta per svoltare.

GEMELLI: Complicità con il partner e inebrianti sorprese in amore per i nati del segno, nel lavoro mercoledì e giovedì sono le giornate giuste per portare a casa conferme, valutare le migliore proposte e forse firmare anche un buon contratto.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale: il segno al ‘top’ è Cancro

CANCRO: Puoi essere il segno top della settimana, le Stelle vogliono essere inebrianti in amore e diventare promettenti nel lavoro, nel frattempo si possono sbloccare e arrivare dei soldi.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, l’amore ha voglia di colorarsi di intrigante, inebriante e insaziabile trasgressione, nel lavoro l’atmosfera si rasserena molto e ci sono opportunità per riscuotere consensi e brillare di fortuna.

VERGINE: Il Sole dal Capricorno sarà il tuo talismano porta fortuna che ti aiuterà ad archiviare tutti i forse e i no delle ultime settimane, l’amore riprende quota e il lavoro promette soddisfazioni.