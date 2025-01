Oroscopo settimanale, le previsioni dei prossimi giorni: buone occasioni per Ariete

Si rinnova l’appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, l’esperto di astri è intervenuto sulle colonne del magazine Oggi, dove ha aggiornato i lettori con le previsioni per il periodo 19-25 gennaio 2025, ecco cosa potrebbe accadere ai vari segni dello zodiaco nei prossimi giorni, con tante novità in arrivo tra lavoro e amore:

ARIETE: potrete finalmente riprendere in mano la vostra vita, la settimana in arrivo vi aiuterà, per i single sono arrivo degli incontri molto importanti, le pressioni si allenteranno e tutto diventerà più gestibile.

TORO: il lavoro e le responsabilità quotidiane sembrano avere la meglio su tutto il resto in questa fase, anche sull’amore. Avrete la possibilità di mettere le cose ben in chiaro, il 22 e il 23 gennaio saranno due giorni fortunati.

LEONE: sfruttate il momento per chiudere i rapporti che non sembrano portarvi da nessuna parte in questa fase, non fatevi condizionare facilmente, entrate in una fase sfidante sia sul lavoro che in amore.

Oroscopo della settimana fino al 25 gennaio 2025: Gemelli in stato di grazia

Sempre tra le colonne del magazine Oggi, Mauro Perfetti ha aggiornato con l’Oroscopo settimanale, svelando come andranno le cose per un altro gruppo di segni dello zodiaco, con i Gemelli che in particolare si ritroveranno in uno stato di grazia:

GEMELLI: siete il segno top della settimana, le stelle vi daranno una mano con i legami per i single potrebbero arrivare degli incontri sorprendenti.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo settimanale Venere e Marte vi daranno una grossa mano con i sentimenti, sul lavoro potrete raccogliere delle belle soddisfazioni e sarete motivati anche ad ottenere di più, chi ha intuito farà guadagni stellari.

SAGITTARIO: sarà una bella settimana che vi darà una grossa mano, potrete approfondire degli incontri nei prossimi giorni. Sul lavoro avrete dei giorni favorevoli, come 19-20-21-24-25 gennaio.