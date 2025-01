Nuovo appuntamento con le previsioni dell’esperto di astri, intervenuto sulle colonne del settimanale Chi per aggiornare i telespettatori con le previsioni per il periodo di riferimento 17-23 gennaio 2025. Stando a quanto riportato dall’Oroscopo Branko, sono in arrivo degli eventi molto importanti per diversi segni dello zodiaco, a partire da una Bilancia in grande spolvero.

Oroscopo Branko settimanale 17-23 gennaio 2025: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: da sempre vi accarezza il cuore il segno dell’Acquario e potrebbe farlo anche a breve. Cercate di staccarvi dal passato, l’Oroscopo Branko ve lo consiglia in vista del futuro.

SCORPIONE: siete forti e si vede, specialmente in questa fase, cercate di restare razionali, cercate di affrontare i problemi, siete in un momento in cui siete esigenti con voi stessi. Imparate a perdonarvi e godere di più serenità.

SAGITTARIO: avete dei grandi obiettivi ma una Luna nervosa, c’è una Marte sexy in agguato che vi garantisce delle serate piccanti, ci sono discussioni in famiglia che potrebbero creare tensione.

Oroscopo Branko settimanale 17-23 gennaio 2025: Acquario amore in arrivo? Per Capricorno e Pesci…

Sempre secondo l’esperto di astri nei prossimi giorni potrebbero spuntare delle curiose novità e degli scenari interessanti per altri segni dello zodiaco, come rivelato dall’esperto di astri, secondo l’Oroscopo Branko:

CAPRICORNO: vi aspetta un fine settimana molto piacevole nel quale potrete effettuare anche delle importanti, il bilancio resta positivo, anche se Marte disturba la vostra forma fisica e porterà delle possibili tensioni, Mercurio vi darà una bella mano.

ACQUARIO: l’amore potrebbe bussare alla vostra porta, ancora cautela per la forma fisica, siete un po’ sensibili ai colpi di freddo, cercate di lasciarvi andare, l’Oroscopo Branko vi consiglia di innamorarvi di un Cancro.

PESCI: avete un buon feeling con i giovanissimi, la forma fisica continua a migliorare in questa fase, secondo l’Oroscopo Branko, praticate un po’ di attività sportiva all’aperto che potrebbe darvi la giusta energia.