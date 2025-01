Oroscopo settimanale Paolo Fox: cosa prevedono le stelle dal 20 al 26 gennaio 2025

Paolo Fox, puntuale come sempre, torna con le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 20 al 26 gennaio 2025. L’astrologo più famoso della tv svela cosa prevedono le stelle per i prossimi sette giorni per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quale segno, dunque, vivrà una settimana tranquilla, sia in amore che in ambito lavorativo? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: luci e ombre per lo Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia, nella settimana che va dal 20 al 26 gennaio 2025, saranno particolarmente intuitivi e proprio grazie all’intuizione non sarà difficile prendere decisioni importanti anche se l’energia non sarà alle stelle. In amore, potrebbero esserci delle sorprese, ma anche delle incomprensioni da risolvere. Luci e ombre, invece, per lo Scorpione che sarà guidato dall’intuizione, ma occhio alla situazione finanziaria. In amore, ci sono alti e bassi, ma cercate di gestire tutto con saggezza. Per quanto riguarda la salute, cercate di ascoltare il vostro corpo e concedetevi del riposo.

Per i single nati sotto il segno del Sagittario, l’amore potrebbe riservare qualche piacevole sorpresa ma solo se riuscirete ad adattarvi e a non pretendere la luna. Sul lavoro, le cose potrebbero andare meglio ma cercate di non prendere decisioni avventate.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: sfide per il Capricorno.

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Capricorno, nella settimana che va dal 20 al 26 gennaio 2025, in amore, potrebbero affrontare sfide intriganti. Tuttavia, con pazienza riuscirete ad affrontare tutto. Possibili turbolenze, invece, sul piano lavorativo, ma con creatività potrebbe arrivare la giusta soluzione. Periodo particolare in amore per i nati sotto il segno dell’Acquario che potrebbero sentirsi come se stessero cercando un ago in un pagliaio. Forse è arrivato il momento di guardare altrove. Segnali positivi, invece, in ambito lavorativo.

Per i nati sotto il segno dei Pesci, infine, le stelle consigliano di fare attenzione alle scelte finanziarie che potrebbero crearvi qualche grattacapo soprattutto in caso di spese impulsive. L’amore è in ripresa e chi ha avuto qualche problema con il partner, può finalmente ritrovare l’intesa e la complicità. Qualche sfida da affrontare, invece, in ambito lavorativo.